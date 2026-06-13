經濟日報社論／川普頻頻發言 不再喊水會結凍

美國總統川普非常喜歡干預市場，尤其對於油價與利率，頻頻發文或接受訪問，希望把經濟方向導向對自己有利。美聯社

美國總統川普非常喜歡干預市場，尤其對於油價與利率，頻頻發文或接受訪問，希望把經濟方向導向對自己有利，市場相互告誡，千萬不要與川普對作，可是長期來看，地緣政治與經濟的大趨勢，不是任何人可以扭轉的，即使川普也不例外。

在國際政治中，川普像是闖進瓷器店、怒氣衝天的公牛，完全無法控制，而在國際期貨、匯率與股市中，他更是一個變數，過去市場賴以判定的經濟指標或地緣政治權力邏輯，碰到他似乎都無效。

此刻的伊朗戰爭是最明顯的例子；三個多月來，要達成協議的傳言不斷，可是旋即爆發戰火，在和戰之間，夾雜著川普的放話，油價一下子劇降，一下子又上升。

一直有消息，美國與伊朗的談判正在「快速」進行，但雙方仍在交火，談判也未取得協議，每天的壞消息與川普刻意放出來的好消息，不斷交錯重複，就像是電影「土撥鼠日」一樣，不斷的循環，沒有止境。

利率也有類似的情況，雖然巨額預算赤字、居高不下的通貨膨脹，讓大家都預期利率只會走高，不會降息，但是由於川普多次批評聯準會前主席鮑爾是「白痴」和「笨蛋」，指責他未能及時降息，新任主席華許又是由他所欽點，更受關注。

6月5日公布的就業報告遠超預期後，美股創下一年來的最大單日跌幅，投資者紛紛押注華許可能不得不升息；但是川普特別在7日訪問中強調「沒有理由提高利率」，呼籲聯準會應將基準利率（目前在3.5%至3.75%之間）大幅下調至1%或更低，讓華許進退兩難，不知道是要遵循市場法則，還是要聽總統的，下周利率會議將分曉。

不僅是油價與利率，川普大剌剌介入干預，對金融市場，包括股票、利率、外匯和抵押貸款，雖然川普政府不肯承認，但其實都進行了干預，川普有時只消一條推文，就能讓市場下跌10%。投資人或許不同意川普影響的市場走向，但沒有人敢否認他「掌握著公眾無法知曉的訊息」，甚至他一人就有巨大權力，干預市場運作。

川普干預的動機為何？許多人猜測川普與其家族在炒股、炒匯，至少川普身邊的人有內線交易的嫌疑，不過這有待美國國會調查，檯面上的理由是他希望把經濟拉回到「正常」，有利於共和黨選情或是自己的支持率。

政治干預市場運作，過去向來是禁忌，美國政府過去即使有干預，也與川普非常不同；過去的總統自認職責，是在保障市場自行調節的機制，干預僅限於緊急情況，例如在中東危機時，動用戰略石油儲備，在金融危機期間，安排金融紓困，或與盟國共同穩定貨幣市場。

儘管如此，美國總統的權力，碰上地緣政治與經濟的大趨勢，恐怕也是徒勞無功。國際油價8日開盤時大漲逾3%，這是因為在中東戰事邁入第100天之際，伊朗朝以色列發射11枚彈道飛彈，以色列雖全部成功攔截，但以軍方警告，預備強烈反擊。

川普這個時候又出手了，他先在金融時報訪問中強調，以色列總理別無選擇，只能接受美國與伊朗達成的任何協議，因為「所有決定都由我說了算」；接著在另一場訪問中表示，他將致電以色列總理內唐亞胡，敦促他不要就伊朗對以色列發射飛彈一事進行報復。但是事情不如川普所說的，由他說了算，伊朗因為以色列與真主黨的衝突不斷，不肯停火，而內唐亞胡表面上同意川普，但一轉身，仍然下令以軍攻擊伊朗首都德黑蘭，川普在本周簽署協議的期待，頓成泡影。

同樣在經濟的大趨勢方面，自封鎖荷莫茲海峽以來，能源成本居高不下，燃油價格飆升已波及美國經濟，導致4月通膨率升至3.8%，創三年新高，5月通膨率升至4.2%。對川普的大形勢愈來愈不利，他只靠發文與講話，是難以扳回局面的。