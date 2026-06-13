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聯合報黑白集／卓榮泰連考試院也要卡

聯合報／ 黑白集

行政院長<a href='/search/tagging/2/卓榮泰' rel='卓榮泰' data-rel='/2/129117' class='tag'><strong>卓榮泰</strong></a>（右三）去年底率政院官員舉行「捍衛憲政秩序」記者會，親上火線表示不副署財劃法修法。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰（右三）去年底率政院官員舉行「捍衛憲政秩序」記者會，親上火線表示不副署財劃法修法。圖／聯合報系資料照片

為對付在野黨，卓榮泰用了不副署、不執行等手段杯葛國會法案，還顧盼自得。現在問題來了，考試院決定執行立法院「停砍年金」的決議，行政院的違法作為便露出了馬腳。同為五權分立機關，行政院能逼迫考試院跟著它違憲嗎？

好笑的是，考試院宣布將在八月一日完成退休公教年金應補發金額，並於本月八日發函行政院人事總處；行政院卻推稱，沒有收到這份公文。兩院處理事情不同調也就算了，但電子公文旅行能走上幾天嗎？行政院的藉口，未免太瞎！

再說，行政院想要對抗立法院，但卓揆能強迫考試院選邊跟他同盟嗎？行政院將停砍年金案聲請釋憲，但目前憲法法庭人數不足，又有三名大法官拒審，在此情況下，此案看不出何時有解。何況，法案已由賴總統公布生效，在未被宣告違憲前，考試院認定該法律為有效、並選擇「依法行政」，才是正確的作法。否則，如果退休公教控告考試院怠忽職守，責任要誰來扛？

考試院銓敘部長施能傑，擔任過行政院人事總處人事長，他不會不知道補發年金缺額需透過行政院各部會撥款。他選擇依法補發，表現了他對自己角色的認知以及對法制的尊重，不想跟著行政院惡搞。相形之下，卓榮泰把閣揆角色矮化成黨鞭，賴總統坐視憲政機構大亂鬥，他們眼裡還有國家嗎？

社論 考試院 卓榮泰

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