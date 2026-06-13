聯合報社論／A7物流之亂：賴政府施政品質低劣照妖鏡

針對國立台灣海洋大學委託寄發的考生成績通知單發生投遞延誤情形，中華郵政副總經理蔡文慶（左四）7日上午率同仁舉行記者會說明，並鞠躬致歉。圖／聯合報系資料照片

延燒兩個多月的中華郵政物流之亂，近日再爆發許多考生成績單因自動化機器誤判，以致無法寄達，讓考生家長急跳腳。這座斥資二百億元打造的Ａ７智慧物流園區為何成為災難，關鍵在中華郵政未配合Ａ７落成同步進行軟硬體整合，更在自動化上路前即大幅裁撤人力等連串錯誤決策所致。這場物流之亂，正是賴政府施政品質低劣的典型展示。

Ａ７物流園區自二○一四年開始規畫，主打智慧化郵件處理，及倉配一體化。其中，「北台灣郵件處理中心」四月開始試營運，卻狀況不斷。該中心斥資數億元的自動化設備，先後爆出設備卡件、包裹毀損等亂象，「大件上不去、小件飛出去」，還有郵件卡在輸送帶遭損壞等情況，成了不折不扣的「包裹地獄」。不僅如此，民眾的司法文件、信用卡帳單、物流包裹等，全遭「卡」住。原本二、三天可送達的掛號信件，竟花了一周以上，讓中華郵政累積百年的社會信任嚴重流失。

更諷刺的是，原本為減少人力負擔的智慧設備，因部分大型包裹、特殊形狀包材或非標準函件，無法通過機器辨識和分揀，反變成需要大量人工協助的「半自動化怪物」，員工譏諷「人工智慧」變成「工人智慧」。為了消化大量積壓的郵件與包裹，郵局只好從各地抽調人力前往Ａ７支援，員工被迫頻繁超時加班。高層為了達到過往「今日寄、隔日到」的高效率，還一度要求員工周末強制加班，直到工會抗議才作罷。

這些亂象，並非僅是單純「人員對設備不熟悉」的磨合問題，背後更存在著管理不當的系統性風險。現行郵政追蹤碼為十四碼，Ａ７機器則是廿碼；物流園區籌備多年，多年來郵局竟未配合Ａ７的啟用，將原來的十四碼統一為廿碼。因此，導致Ａ７自動分揀機的光學辨識效率大幅降低，大宗交寄郵件全需仰賴人工處理；再加上人員初期對機器亦不熟練，造成信件及包裹大塞車。

中華郵政董事長王國材，曾擔任交通部政次和部長長達八年，犯下如此低級錯誤，絕對要負全責。負責督導的交通部亦難辭其咎，但現任部長陳世凱五月間除前往視察、擺拍外，同樣束手無策，盡顯「外行領導內行」的無能。

更荒謬的是，郵局之所以需從各地抽調人力前往Ａ７支援，主要是郵政高層「預期」園區改為自動化，提前將許多人力裁減；直到試營運發現還是需要原來人力，除了緊急徵調，又臨時辦理招募，全年預計要補足一千七百多人。

任何新政策、新設備上路前，都須經壓力測試、並逐一挑錯改善。Ａ７在試營運時即發現諸多問題，高層未確認是否已經改善，五月初仍全面切換；這場長達兩個多月的物流之亂，可說就是一場「人禍」。

這類低劣的施政品質，在賴政府並非單一個案，毒駕防制也是一例。毒駕危害公共安全已經多年，政府卻長期輕忽嚴重性，直到近期傷亡事故不斷引發民怨沸騰，在行政院的要求下，各部會才急就章端出對策。其作法，幾皆集中在嚴刑重罰，交通部甚至還研議將毒駕車輛予以「銷毀」，極盡荒唐。

事實上，毒駕只是末端行為，源頭主要在毒品氾濫。更重要的是，除了重罰，如何防範毒品流入、戒癮，才是關鍵。但政府思維卻停留在重刑重罰及毒駕的防制策略，除凸顯跨部會長期的失職失能，對策根本難以對症下藥。

民進黨政府施政全面「內宣化」，只在乎表面功夫及宣傳效果，施政品質及管理卻荒腔走板。這些，才是人民最大的系統性風險。