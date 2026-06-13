聯合報社論／A7物流之亂：賴政府施政品質低劣照妖鏡
延燒兩個多月的中華郵政物流之亂，近日再爆發許多考生成績單因自動化機器誤判，以致無法寄達，讓考生家長急跳腳。這座斥資二百億元打造的Ａ７智慧物流園區為何成為災難，關鍵在中華郵政未配合Ａ７落成同步進行軟硬體整合，更在自動化上路前即大幅裁撤人力等連串錯誤決策所致。這場物流之亂，正是賴政府施政品質低劣的典型展示。
Ａ７物流園區自二○一四年開始規畫，主打智慧化郵件處理，及倉配一體化。其中，「北台灣郵件處理中心」四月開始試營運，卻狀況不斷。該中心斥資數億元的自動化設備，先後爆出設備卡件、包裹毀損等亂象，「大件上不去、小件飛出去」，還有郵件卡在輸送帶遭損壞等情況，成了不折不扣的「包裹地獄」。不僅如此，民眾的司法文件、信用卡帳單、物流包裹等，全遭「卡」住。原本二、三天可送達的掛號信件，竟花了一周以上，讓中華郵政累積百年的社會信任嚴重流失。
更諷刺的是，原本為減少人力負擔的智慧設備，因部分大型包裹、特殊形狀包材或非標準函件，無法通過機器辨識和分揀，反變成需要大量人工協助的「半自動化怪物」，員工譏諷「人工智慧」變成「工人智慧」。為了消化大量積壓的郵件與包裹，郵局只好從各地抽調人力前往Ａ７支援，員工被迫頻繁超時加班。高層為了達到過往「今日寄、隔日到」的高效率，還一度要求員工周末強制加班，直到工會抗議才作罷。
這些亂象，並非僅是單純「人員對設備不熟悉」的磨合問題，背後更存在著管理不當的系統性風險。現行郵政追蹤碼為十四碼，Ａ７機器則是廿碼；物流園區籌備多年，多年來郵局竟未配合Ａ７的啟用，將原來的十四碼統一為廿碼。因此，導致Ａ７自動分揀機的光學辨識效率大幅降低，大宗交寄郵件全需仰賴人工處理；再加上人員初期對機器亦不熟練，造成信件及包裹大塞車。
中華郵政董事長王國材，曾擔任交通部政次和部長長達八年，犯下如此低級錯誤，絕對要負全責。負責督導的交通部亦難辭其咎，但現任部長陳世凱五月間除前往視察、擺拍外，同樣束手無策，盡顯「外行領導內行」的無能。
更荒謬的是，郵局之所以需從各地抽調人力前往Ａ７支援，主要是郵政高層「預期」園區改為自動化，提前將許多人力裁減；直到試營運發現還是需要原來人力，除了緊急徵調，又臨時辦理招募，全年預計要補足一千七百多人。
任何新政策、新設備上路前，都須經壓力測試、並逐一挑錯改善。Ａ７在試營運時即發現諸多問題，高層未確認是否已經改善，五月初仍全面切換；這場長達兩個多月的物流之亂，可說就是一場「人禍」。
這類低劣的施政品質，在賴政府並非單一個案，毒駕防制也是一例。毒駕危害公共安全已經多年，政府卻長期輕忽嚴重性，直到近期傷亡事故不斷引發民怨沸騰，在行政院的要求下，各部會才急就章端出對策。其作法，幾皆集中在嚴刑重罰，交通部甚至還研議將毒駕車輛予以「銷毀」，極盡荒唐。
事實上，毒駕只是末端行為，源頭主要在毒品氾濫。更重要的是，除了重罰，如何防範毒品流入、戒癮，才是關鍵。但政府思維卻停留在重刑重罰及毒駕的防制策略，除凸顯跨部會長期的失職失能，對策根本難以對症下藥。
民進黨政府施政全面「內宣化」，只在乎表面功夫及宣傳效果，施政品質及管理卻荒腔走板。這些，才是人民最大的系統性風險。
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