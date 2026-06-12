經濟日報社論／蘋果AI豪賭：Siri重生的代價與啟示

今年蘋果年度開發者大會WWDC 2026的特殊性遠超過歷屆。 路透

今年蘋果年度開發者大會WWDC 2026的特殊性遠超過歷屆，不僅是執行長庫克（Tim Cook）在9月卸任前的最後一場主題演講，更是蘋果在AI賽道上累積兩年壓力後的一次全面爆發。當庫克在Steve Jobs劇場向全球開發者與消費者告別，說出「我深信最好的時代仍在前方」，背後是一個科技巨頭以壯士斷腕的決心，試圖扭轉在人工智慧領域失分的頹勢。

全新Siri AI是本屆WWDC的核心，這個使用者熟悉卻也長期嘲笑的語音助理，終於脫胎換骨。新版Siri脫離了只能回答天氣與設定鬧鐘的框架，搖身一變為具備上下文理解、跨應用程式操作與視覺感知能力的AI助手，並推出獨立專屬應用程式，讓使用者可以持續進行複雜對話。搭配iOS 27的全面整合，從照片分析到行事曆管理、從郵件摘要到螢幕內容辨識，新Siri的企圖心清晰可見。問題是，這份企圖心的代價究竟是什麼？

答案讓業界瞠目，蘋果宣布與Google深度合作，引入Gemini作為Apple Intelligence的基礎驅動力，每年授權費用據報約達10億美元。這在策略層面具有雙重意義，一方面，這是蘋果向現實低頭的務實選擇，與其讓自家模型繼續讓使用者失望，不如借助外部力量快速補位。另一方面，這也坦承了一個令人不安的事實，曾以「Apple Maps事件」自我警惕的蘋果，這次在AI Intelligence上犯了更嚴重的錯誤，庫克本人也承認，過去兩年Apple Intelligence的跳票程度超過了Maps的前車之鑑。

一家市值超過3兆美元的公司，在自家核心AI助理技術上不得不向競爭對手Google購買，這是對蘋果「軟硬整合」神話的最大諷刺，更讓Google在全球最賺錢的消費電子生態系內悄悄占據了戰略據點。不過蘋果的護城河從來不是模型研發，而是隱私保護、裝置信任與生態系黏著度，只要蘋果能確保Gemini的運作符合Private Cloud Compute原則，不拿使用者資料來訓練模型，那麼「誰的AI」其實不重要，重要的是使用者留在蘋果生態系裡。

作業系統iOS 27與macOS Golden Gate（macOS 27）在AI光芒之外，同樣帶來不少實質性的改進。效能提升幅度顯著，照片載入速度加快約七成，AirDrop傳輸提速逾八成，對舊機使用者而言是不小的福音，因為此次更新向下相容至iPhone 11，創下歷來最廣泛的裝置支援紀錄。

本屆WWDC在歡呼聲中掩蓋了一個不便的現實，Siri AI初期僅支援英文，歐盟與中國市場在上線時均無法使用，台灣繁體中文使用者何時能夠完整體驗，仍是未知數。這反映出AI國際化的巨大挑戰，語言模型的訓練品質、在地法規的合規要求，以及在地文化的理解深度，都不是砸錢就能立即解決的問題。蘋果在歐亞市場的AI鋪展速度，將是接下來幾季最值得觀察的指標之一。

庫克的謝幕，也為這場發表會增添了一層歷史意義。過去14年，庫克將一家創辦人逝世後本來可能逐漸走下坡的公司，打造成史上最具盈利能力的消費電子品牌。他的繼承者、硬體工程長John Ternus將接下的，是一個在AI賽道上雖然落後、但資源仍然雄厚且生態系依然堅實的蘋果。AI浪潮對蘋果來說，更像是一場體質重塑，而不只是功能升級。蘋果的優勢從來是讓複雜技術變得簡單易用，讓使用者在不知不覺中依賴生態系。如果新版Siri AI真的能夠兌現承諾，流暢地協助使用者完成複雜的日常任務，那麼蘋果不必成為AI研發的領頭羊，也能穩穩收割AI時代最豐厚的消費市場紅利。

全球AI競賽已進入「體驗決勝」的階段，用什麼模型不重要，消費者要的是速度與正確性。蘋果用一紙與Google的協議，換來了重新進入AI領域的機會。這筆交易划算與否，最終的裁判就是每天拿起iPhone與Siri對話的幾億使用者。