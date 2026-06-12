聯合報黑白集／誰在乎監察院？

副總統蕭美琴（前排中）公布下屆監委提名名單，並介紹29位監委被提名人。記者林伯東／攝影

總統府昨天提名獨派醫界大老陳永興出任監察院長，王榮璋出任副院長，監委名單甚至技巧性納入一二藍營人馬，頗有示好之意味。外界雖肯定陳永興對人權的關懷，卻質疑其台獨色彩太過強烈，並不適任。他能否過關，仍在未定之天。

陳永興已七十五歲，如果過關，是史上僅次於王作榮的第二高齡監察院長。因黃國昌曾稱揚陳永興是值得敬重的前輩，賴清德提名他，恐存有裂解「藍白合」的心機在內。但兩年前陳永興穿梭綠白立法院長選舉合作破局，其後綠營指控「柯文哲求官、喬珊蔡配」，鬧到告官撕破臉。這回，陳永興能否取得白營支持，要看舊恨是否消解。

事實上，一年多來政府許多高層人事都處於「東缺額、西代理」的半停擺狀態，賴清德根本也不在乎。陳菊長期請假，李鴻鈞代理了一年半，其間監委還鬧出各色公器私用事件，有人懷念御史大夫嗎？許宗力退休一年半，司法院在大法官缺額中，也是由謝銘洋代理。包括遭國會否決的檢察總長提名人徐錫祥，卻大剌剌以代理之姿坐上其位，賴清德也狀至得意！

老實說，以賴政府憲政機構之「殘缺」，乃至卓榮泰以「不副署」、「不執行」等越憲政手段對抗在野黨，這個政府早就不在意自己能否好好運作了。因此，提名陳永興能否重振監院威望，真有人在乎嗎？