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聯合報黑白集／北韓的「魅力」

聯合報／ 黑白集

中國國家主席<a href='/search/tagging/2/習近平' rel='習近平' data-rel='/2/104792' class='tag'><strong>習近平</strong></a>（左二）8日抵達<a href='/search/tagging/2/平壤' rel='平壤' data-rel='/2/104144' class='tag'><strong>平壤</strong></a>，<a href='/search/tagging/2/北韓' rel='北韓' data-rel='/2/104759' class='tag'><strong>北韓</strong></a>領導人<a href='/search/tagging/2/金正恩' rel='金正恩' data-rel='/2/104636' class='tag'><strong>金正恩</strong></a>（右）到機場迎接。 （新華社）
中國國家主席習近平（左二）8日抵達平壤，北韓領導人金正恩（右）到機場迎接。 （新華社）

習近平今年首度出訪，獻給社會主義好同志金正恩。誰也沒想到，接待完安理會另四強的習近平，臨到自己要出門，竟只到隔壁走一趟。世人不免狐疑，北韓哪來的魅力？

習從北京起飛那早，朝鮮《勞動新聞》頭版上刊出熱騰騰署名文章，就已亮明牌了。裡頭寫著，中朝要「密切多邊協作」，更要「反對霸權主義和強權政治」、「反對一切復活軍國主義的圖謀和行徑」。

這整段文字，不曾在七年前習近平首訪時的文章中提到過。七年前談的，都是「半島問題政治解決」、「維護半島和平穩定」；北韓自身就處於問題的中央，焦點也全鎖在半島內。但七年後，北韓搖身一變，被拉著去反霸、反軍國主義，問題都在半島外頭；平壤彷彿瞬間被提拔為北京副警長。

誰都知道，「霸權主義」是美國的代名詞，「軍國主義復活」則罵的是日本。但中美剛達成「建設性戰略穩定關係」，所以，去年剛跟習見過面、回頭就高喊只要中國武統台灣就會出兵的高市早苗政府，才是習這趟不辭勞頓，真正要收拾的目標。

東亞已然山雨欲來，高市剛跟小馬可仕結盟，習近平馬上叩來金小胖。問題是，菲律賓還得靠日本接濟武器，朝鮮卻有現成數十枚核彈頭。朝軍赴烏參戰，視死如歸讓歐洲驚詫。賴清德要投入日菲陣線，得掂量小胖的狠勁！

社論 黑白集 習近平 金正恩 朝鮮 北韓 平壤 核設施

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光電新制上路。八月起，面積達一千平方公尺的建物，屋頂皆須強制裝設太陽能板，以提高總體綠能發電量。儘管政府極力強調，此舉有助提供曬衣空間、改善屋頂隔熱、回收種電紅利等等好處；但民眾卻擔心，光電業者良莠不齊，颱風期間「光電板變血滴子」的問題由誰負責，廿年後的「維修黑洞」又如何收拾？政府未準備妥當，就要強推政策，只有顢頇二字足以形容。

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