聯合報黑白集／北韓的「魅力」

中國國家主席習近平（左二）8日抵達平壤，北韓領導人金正恩（右）到機場迎接。 （新華社）

習近平今年首度出訪，獻給社會主義好同志金正恩。誰也沒想到，接待完安理會另四強的習近平，臨到自己要出門，竟只到隔壁走一趟。世人不免狐疑，北韓哪來的魅力？

習從北京起飛那早，朝鮮《勞動新聞》頭版上刊出熱騰騰署名文章，就已亮明牌了。裡頭寫著，中朝要「密切多邊協作」，更要「反對霸權主義和強權政治」、「反對一切復活軍國主義的圖謀和行徑」。

這整段文字，不曾在七年前習近平首訪時的文章中提到過。七年前談的，都是「半島問題政治解決」、「維護半島和平穩定」；北韓自身就處於問題的中央，焦點也全鎖在半島內。但七年後，北韓搖身一變，被拉著去反霸、反軍國主義，問題都在半島外頭；平壤彷彿瞬間被提拔為北京副警長。

誰都知道，「霸權主義」是美國的代名詞，「軍國主義復活」則罵的是日本。但中美剛達成「建設性戰略穩定關係」，所以，去年剛跟習見過面、回頭就高喊只要中國武統台灣就會出兵的高市早苗政府，才是習這趟不辭勞頓，真正要收拾的目標。

東亞已然山雨欲來，高市剛跟小馬可仕結盟，習近平馬上叩來金小胖。問題是，菲律賓還得靠日本接濟武器，朝鮮卻有現成數十枚核彈頭。朝軍赴烏參戰，視死如歸讓歐洲驚詫。賴清德要投入日菲陣線，得掂量小胖的狠勁！