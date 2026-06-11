聯合報社論／沒準備好的政府，卻強迫民眾安裝堪虞光電

建物屋頂光電新制8月上路，面積達1000平方公尺的建物，屋頂皆須強制裝設太陽能板。圖為台北信義區一處社區屋頂光電板。 記者潘俊宏／攝影

光電新制上路。八月起，面積達一千平方公尺的建物，屋頂皆須強制裝設太陽能板，以提高總體綠能發電量。儘管政府極力強調，此舉有助提供曬衣空間、改善屋頂隔熱、回收種電紅利等等好處；但民眾卻擔心，光電業者良莠不齊，颱風期間「光電板變血滴子」的問題由誰負責，廿年後的「維修黑洞」又如何收拾？政府未準備妥當，就要強推政策，只有顢頇二字足以形容。

強制裝設光電板，是根據二○二三年通過的《再生能源發展條例》而來；民進黨政府一拖三年，直到最近才倉促宣布八月上路。當初條例通過時，正逢綠能被吹捧得風光亮麗；如今，光電則屢因破壞水土環境、供電不穩遭到撻伐，光環已破損殆盡。在這種情況下，賴政府要強推屋頂光電新制，卻不解決民眾憂心的問題，當然會碰到重重阻力。

對一般民眾而言，最擔憂的，莫過於對光電廠商良莠不齊的憂慮。屋頂光電合約一簽就是廿年，若碰到體質較差或做一票就落跑的廠商，對屋主而言，就如同買到「爛尾樓」，維修無人聞問，後患無窮。深一層看，過去名噪一時的台灣上游光電板製造大廠，因不敵中國大陸貨的低價傾銷，近年幾乎已全部認賠退場轉型。因此，所謂台灣綠能發展，說穿了，已是大陸製光電板的天下，這是多麼諷刺的事！

至於幫民眾施工的下游光電廠商，多數規模不大，不少是「一案公司」，平均存活年限不到五年。因此，除施工品質不牢靠，一旦出事，往往也找不到人負責。更糟的是，政府連這類光電商有多少，都無法掌握。例如，去年國內最大漁電共生開發商「誠新綠能」因被爆光電板下未達漁業養殖要求，爆發財務危機，連帶使得龐大銀行團及下游供應鏈都受到衝擊，甚至傳聞黑道及地方公職人員涉入。這也顯示，綠能政策因涉及龐大利益，引發各路人馬爭食，制度極不健全。

政府推動屋頂加裝太陽能板，經常引據西方國家的例子，宣稱是「進步」的做法。然而，由於天候及國情因素不同，這樣的類比往往扭曲失真。例如，德國極力推廣屋頂光電，是其「廢核」決策錯誤，因而難以回頭。再者，光電板的最佳發電溫度，是在攝氏廿五度上下。而以台灣的潮濕、悶熱、多颱風，光電板在夏季常因過熱而效益欠佳，雨季則不僅無法發電，也會誘發電位衰減，甚至因安裝不當而遭強風吹落砸傷他人。對於這些問題，民進黨政府卻從未設法尋求解決，只想把責任強推給民眾。

值得一提的是，歐洲力推光電的行動中，有一項極受歡迎的創新做法，那就是即插即用的「陽台微型光電套組」，民眾花數百歐元即可買回來放在陽台，插上插座便能自行發電。但在台灣，賴政府卻對此事故意避而不提。這種毋須藉手專業電工安裝的陽台光電組，個別家庭都能自行使用，不須走大樓管委會同意那套繁複程序，也避開不良廠商維修黑洞的恐懼，等於把「發電權」還給每個市民的陽台。問題在，台灣的電力法規仍停留在「集權式」的控制模式，只要有任何電力從插座倒灌回去，就會被判讀為「逆向饋電」，可能遭台電「斷電」處分，甚至罰款。

簡單地說，民進黨政府多年來力推綠電、非核家園及電力多元化，卻從未將自己的思維從「中央控制」的機房拔出來。因此，我們的法規是陳舊的，政策是由上而下指令式的，卻不曾從民眾便利的角度設身處地著想。一個沒準備好的政府，只能強迫人民接受毫不合理的決策。