經濟日報社論／對銷陸AI晶片下禁令 得不償失

美國彭博資訊報導，台灣政府正考慮對銷往中國大陸的AI晶片，祭出更嚴格的出口管制，不僅涵蓋既有的華為等出口黑名單中的特定公司，更將適用所有中國客戶，藉此作為與美國持續貿易談判的一環。示意圖。路透

美國彭博資訊報導，台灣政府正考慮對銷往中國大陸的AI晶片，祭出更嚴格的出口管制，不僅涵蓋既有的華為等出口黑名單中的特定公司，更將適用所有中國客戶，藉此作為與美國持續貿易談判的一環。這項舉措，會牽動到台積電（2330）等相關公司的後續出貨。

這項政策萬不可行，期盼政府要考慮再四，懸崖勒馬。台灣如果全面禁止7奈米以下AI晶片銷售中國，中國採取禁止稀土出口台灣以為報復，台灣又該如何？台灣目前的國防和高科技產業，如半導體、精準武器導引系統、航太元件、電動車馬達等，對稀土都有高度需求，台灣本土沒有稀土礦產，所有的稀土金屬與相關化成物，百分之百依靠進口，特別是依賴中國直接或經由第三地加工後間接進口。中國稀土產量占全球70%以上，精煉型稀土更掌握九成以上市場。

台積電和科技大廠，使用的精煉型稀土，多數經由歐美日等重要的專業材料商轉手進口，如日本的信越化學、三井金屬，這些供應商的上游原物料，從中國進口，經過高純度精煉後，再轉賣給台灣。假如台灣禁止AI晶片銷往中國，中國停供稀土給台灣，也不准其他第三國轉賣台灣，否則連帶嚴罰；那麼，台灣現在每月近800億美元出口，其中電子及資通訊占八成以上，沒有稀土，影響難以想像。

彭博社說，台灣AI晶片禁售中國，主要是台美貿易談判的一環；台美貿易協議，已從單純的經貿協議，演變為政治、科技都考量進去的政經協議；台灣已成為美中博弈的一顆棋子，政府當局務必戒慎恐懼，川普是國際現實主義力行者，台灣這顆棋子，慎防被利用成美中兩大國間的棄子。

中國大陸華為創辦人任正非說，「晶片是人做出來的」。美國同意輝達的H200，銷售到中國，但中國遲遲不願進口；美中這幾年的科技、貿易戰，中國從上到下，對「卡脖子」的尖端科技，點滴在心頭，強力的自立更生、自主研發，在前沿科技上有多點突破。中國對美國的科技晶片及關鍵零組件，都自行研發降低依賴；華為等世界級公司，深信以中國的AI科技底氣，自立自強，假以時日，必有所成。假如台灣AI晶片禁售中國，中國自己研發，不久的將來，如有突破，對兩岸的長遠發展，也會設下重重障礙。

日本因「台灣有事，就是日本有事」的言論，引致中國諸多不滿，現已將事件延伸到管制稀土出口日本，川普還特別為此向中國說項，希望對日本需要的稀土能正常供應。可以想見，中日關係如仍維現狀，中國只會將稀土供應愈抓愈緊，不會放鬆。台灣現在要做的是，稀土的來源要如何更多元化、從日本進口的稀土如何確保供應不短缺；萬不是在此時節外生枝，對中國進行AI晶片的銷售禁止。

處在多變的世局，凡事務須「多元思考，全盤觀照」，國事更要在事前多做沙盤推演，求其周全縝密。最近外交部處理日菲經濟海域談判，談判的範圍與台灣的經濟海域與漁民權益有重大關聯，但外交部在第一時間以事不關己的態度表達「肯定與歡迎」，外交部想的是，要聯合日菲對抗中國，卻未顧及台灣主權利益。中國見縫插針，最近派了海警船，在台灣東部海域巡查，更在接近台灣的限制水域宣示維權，也對外國籍貨輪進行盤詢，外交部的最初表態，讓政府現在自陷困頓、進退失據。

賴清德政府對抗中保台的意識形態，抓牢不放。從兩岸文化交流、觀光旅遊、商務往來，都採斷然阻絕的措施。現也準備禁止AI晶片銷往中國，連帶而來的，如果中國對台灣經貿報復，我們的高科技、傳產，將會面臨怎樣景況？抗中保台，如果無限制延伸，會變成抗中害台。

台灣以小事大，要以智取；賴政府要從國際賽局的角度，來思考兩岸問題，當美中兩國已是全球G2時，對台灣最有利的，應是將兩岸之間現有的隔閡和矛盾逐步化解，而不是將這些對撞和衝突愈拴愈緊，讓自己動彈不得。