經濟日報社論／制訂人口對策基本法的必要性

賴政府日前公布的「台灣人口對策」，雖然冠名「新戰略」，但18項措施大多為舊有措施。記者杜建重／攝影

賴政府日前公布的「台灣人口對策」，雖然冠名「新戰略」，但18項措施大多為舊有措施，應當先檢討舊有措施的成敗與得失，才能進一步評估新推措施是否得當，衡量投入的資源是否足夠，從而在明年上路前，能及時提高人口政策的位階，調整財政資源配置。

舊有的措施，主要就是2018年核定「少子女化對策計畫」（107～114年），所推動的「0-6歲國家一起養」。當初的目標就是希望2030年生育率回升至1.4。但八年來的結果，卻是令人怵目驚心的「國安警訊」，包括不婚比率上升、晚婚更嚴重，以致女性不生的比率上升，生育年齡愈來愈高，使得台灣總生育率（平均每位女性一生中所生子女數）逐年下降，從2016年的1.2人，下降到2024年的0.885人，去(2025)年僅剩0.695人，成為全球總生育率最低的國家。原來總生育率較低的南韓，反而近三年反轉而上升到0.8人，更令人唏噓。

生育率長期下降，使育齡婦女人數減少，影響後來的生育能量。台灣的新生人口，蔡總統就任的2016年尚有20.8萬人，去年已降至10.7萬，等於九年減了一半。

諷刺的是，國發會2024年發布的人口推估，還認為2040年出生數才會降至10萬人以下，偏誤率高得離譜，也難怪人口對策失準。

結果就是從2020年起死亡人數大於出生人數，人口開始負成長，截至4月底的總人口僅剩2,326萬，比去年同期減少10.3萬，今年底總人口可能將跌破2,300萬。

原本國發會預估人口減半危機在2070年發生，目前看來可能提前十年就發生。

因此，既有的人口政策，特別是少子化對策其實是失敗的，離原定提升生育率的目標愈來愈遠，讓人口危機提前發生，實在不能等閒視之。

檢討人口政策失敗的原因，應該是政府提出對策的時間太晚以及投入的資源太少。

太晚，是指我國1984年的總生育率即已低於人口替代水準2.1（理想上一對父母生育二個孩子剛好取代父母兩人，才能讓總人口數長期維持不增不減的平衡狀態），即透露少子化的警訊，但遲至2003年總生育率低於1.3時，政府才推動零碎式的托育費用補助、五歲幼兒免學費等措施，2018年才提出少子女對策計畫。

資源投入太少，可從賴政府所指新戰略明年總共花費3,800億元，扣掉新增措施2,050億，即知舊有措施支出今年還不到1,750億，僅占115年度中央歲出3.03兆元的5.8％而已，根本是微不足道。

尤其在蔡政府任內，國稅七年超徵1.8兆，所創造的累計歲計剩餘，可惜都被高達2.57兆的特別預算耗費殆盡，而這些特別預算竟然與少子化毫無關聯，代表政府其實沒有把豐沛的財源善用在最迫切的人口危機上。

而賴政府執政以來，偏重於擴充軍備；今年的國防支出暴增至9,495億元，占GDP的3.32％；反而攸關國家安全的人口對策支出僅1,750億，只有國防支出的18％、GDP的0.6％而已，即知賴政府政策優先順序，人口政策落在後段班。

此外，才執政兩年就編列了1.97兆的特別預算，加上114年度追加預算819億元，特別及追加預算即增加支出接近2兆，沒有一毛錢和人口對策有關，且全賴舉債而增加後代子孫的財政負擔，違反世代正義。

明年的人口對策新增措施僅新增支出2,050億元，相對於上述膨脹近2兆支出連1％都不到，賴總統還宣示要在2030年將國防支出增至GDP的5％，也就是至少1.5兆的規模，顯示他對當前的人口危機不夠關心，也疏忽國防支出對人口對策的排擠，只會讓財政資源錯置的問題惡化下去。

因此，為挽救人口危機，人口對策有必要拉高位階，政府應當制訂國家安全等級的「人口對策基本法」專法；也應導正財政資源的錯置，確保政府未來每年應投入至少GDP的3％在少子化對策上，並嚴格節制國防支出。