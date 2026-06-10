聯合報黑白集／總統也成擦鞋童

台股不到半年飆漲一萬七千多點，漲幅六成，全球僅次於韓國。。圖／聯合報系資料照片

台股不到半年飆漲一萬七千多點，漲幅六成，全球僅次於韓國。賴總統發豪語，要打造「亞洲那斯達克」，稱「四萬點才是開始」。不料立即遇上美股「黑色星期五」，台股出現「史詩級修正」，盤中一度暴跌近兩千七百點。總統把過熱的股市當政績吹擂，成了華爾街向大戶報明牌的擦鞋童。

去年下半年起，金管會接連放寬ＥＴＦ與基金的持股上限，俗稱「台積電條款」，藉政策集中內資精準投入大型權值股。從此，股市面對外資賣壓也能遊刃有餘，迅速反彈。散戶與主力被譽為「新興第四勢力」，護盤實力超越國安基金。

但台灣是中小經濟體，能承載全球第五大股市，靠的是美國高科技業對ＡＩ產業鏈的需求。一旦需求因景氣、能源供應不足等因素放緩，台灣還有其他產業能撐住「亞洲那斯達克」嗎？

《經濟學人》指出，台灣除晶片與ＡＩ供應鏈，其餘製造業不敵中國激烈競爭，出口已萎縮四成。政府不思產業多元發展，卻將數千億民間資金導向股市，孤注一擲。賴總統說，台灣正在走「正確」的路，絕口不提他把國家前途押在單一產業、單一市場，失衡程度已是外媒公認的極端。

金管會無視「五貸同堂」等金融風險，若無其事稱「離斷頭追繳線還有一大段」。有個擦鞋童總統，朝堂上誰敢扮烏鴉唱居高思危？