聯合報社論／從大峽谷到大填海，卓內閣一直以洞補洞

行政院長卓榮泰日前視察高雄港營建剩餘土石方去化推動情形，他提及，南星計畫足以因應未來多年土石方去化執行。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰近日連續巡視北中南三大港口，並在高雄宣布台灣將進入國家級「大填海時代」，以填海造陸為棘手的「土方之亂」解套。未料計畫一宣布，立即遭高雄市府打槍，宣稱高雄港的「南星計畫」絕不接受其他縣市的土石方，以免中北部的土石廢棄物大舉南送，造成地方交通及環境的二次傷害。環保人士則痛批，民進黨過去強烈反對六輕、國光石化等填海計畫，現在卻為了土方問題大吹「大填海時代」的法螺，實在錯亂！

事前未經討論徵詢，「大填海時代」一詞即從卓榮泰嘴裡脫口而出，著實讓人感到意外與不解。如果台北、台中、高雄港長期腹地不足而影響發展，理應透過嚴肅的經建政策討論，作出前瞻而完善的規畫。而今，卻是因為政府推出的「土方流向管理監測系統」失靈，引發土方之亂，卓內閣才倉促想到用填海造陸來解決亂象；政策思考如此「倒果為因」，當然招惹議論。國家級「大填海時代」喊得堂皇，卻只是為緩解土方之亂，誰看得出國家願景所在？

更糟的是，當高雄市宣布限縮政策，拒絕接受其他縣市的營建土方時，「大填海計畫」就連解決土方之亂的功能也七折八扣而所剩無幾。卓榮泰宣布「大填海造陸時代」到來時，大力強調這是個「國家級」的計畫，是為解決全台土方的「整體調度」而發。誰料，政策一出，在民進黨執政的高雄市立刻碰壁，高雄拒收外縣市土方，與中央的總體規畫背道而馳。如果新北市和台中市隨後也都跟進拒收其他縣市土方，卓揆大吹大擂的「大填海時代」根本無助解決土方之亂，更別奢談什麼「國家級」了。

走到這個地步，當政府決策完全對不準它想要達成的目的，便可知這個政府的施政品質有多麼低劣！不僅如此，再往前看，今年以來滋擾全台營建業的「土方之亂」，源頭其實是高雄美濃、燕巢多處農地遭挖成大峽谷、並回填各種廢棄物所致，故受到各界批評。為此，行政院不得不祭出「土方廢棄物流向管理監測辦法」，以加強管理。問題在，政府這套嚴格的監管辦法上路時，全台通過審查裝有ＧＰＳ的合格車輛卻不到兩成，不僅造成清運大塞車及處理費暴增，更導致許多工地被迫停工並遭罰鉅款。業者批評，政府決策形同在「懲罰守法業者」，卻放任非法「土蟲」亂倒，極不合理。

亦即，政府決策如同無頭蒼蠅，既看不清楚目標，又端不出精準的應對手段，因此一錯再錯。一開始，是地方政府行政怠惰，任由農地濫挖濫倒，變成大峽谷垃圾山。接著，是中央祭出難以執行的錯誤手段，引發全台土方之亂。如今，則是企圖以填海造陸手段消化土方，卻因面臨地方抵制，而難以如願。每一步，都在以洞補洞，使自己錯得更離譜。

說來可悲，高雄市府悍拒其他縣市的土方進入南星計畫填海，固有地方上的現實顧慮；但說到底，這反射的正是賴政府對待地方政府「藍綠有別」的黨私心態，高雄只是有樣學樣罷了。民進黨在中央連續執政後，近年這類歧視藍營縣市、對地方「分而治之」的決策愈來愈多，且愈來愈肆無忌憚。例如，前瞻建設特別預算，高雄市獨得一二六五億的補助，占整體的二成三，為台北市的七倍之多。再如，台中市捷運藍線的審查，在中央整整被卡了五年半。

中央政府刻意徇私，高雄當然跟進排除異己。如此一來，所有縣市有被政府當成「一家人」對待嗎？整個台灣有被當成一個「正常國家」治理嗎？