經濟日報社論／台灣半導體產業的遠慮與近憂

半導體示意圖。 美聯社

全球半導體產業迎來史上最劇烈的價值結構轉折。過去，晶片製造是追求良率、供應鏈成本與規模經濟的全球分工體系，核心邏輯在於「效率最大化」；然而，在美中科技對抗與人工智慧浪潮推動下，美國正重新定義半導體的戰略角色。高階晶片不再只是商品，而是象徵AI主權、軍工實力與國家安全的核心資產。當產業邏輯從效率優先轉向安全優先，台積電（2330）長期引以為傲的不可替代性，也開始面臨地緣政治的新考驗。

長期以來，矽谷研發、亞洲製造，被視為全球化成功的產業分工模式。然而，華府逐漸意識到，全球先進算力若過度集中於單一地理節點，本身就是戰略風險。無論是川普暗助蘋果與英特爾合作的傳聞，或馬斯克推動超大型Terafab計畫，都透露出相同訊號：美國正加速建立「去台積電依賴化」的備援體系。華府真正追求的，並非短期內全面取代台積電，而是建立「即使台灣供應受阻，美國仍能維持AI與軍工體系運作」的容錯機制。

此外，AI時代的競爭瓶頸，也正從前段製程逐漸轉向先進封裝、高頻寬記憶體與系統整合能力。誰能掌握整體系統交付能力，誰就掌握未來AI算力主導權。川普政府正積極建立美國本土封裝供應鏈，試圖在另一條戰線「彎道超車」。一旦華府打造出「夠用、在地、可控」的替代生態系，台積電面對的將不只是市占率競爭，而是高階訂單配額化，以及整體毛利率長期遭侵蝕的壓力。

馬斯克的垂直整合布局，則揭示另一個更深層的變化。從特斯拉自駕晶片、Optimus機器人，到SpaceX衛星晶片與xAI算力中心，他正試圖打造從設計、製造、封裝到應用高度自主的技術閉環。這股「自主化」浪潮與美國「本土化」政策相互強化。對馬斯克這種科技巨頭而言，掌握晶片製造已不只是成本問題，更是未來AI時代系統整合主導權爭奪的關鍵，而這個趨勢，正逐步削弱台積電作為單一供應商的絕對優勢。

但相較於三至五年後的「遠慮」，台灣半導體產業更迫切的，其實是未來三年的「近憂」。當前AI熱潮高度集中於輝達、微軟、谷歌、亞馬遜等少數科技巨頭，一旦全球AI資料中心投資降溫、算力供給過剩，或大型語言模型需求成長趨緩，台灣AI伺服器、CoWoS先進封裝、高階載板與高速傳輸供應鏈，都可能面臨庫存調整與訂單修正。

更值得警惕的是，許多AI供應鏈企業股價已逐漸脫離基本面，股票市場提前反應未來數年的高度成長預期。不少企業本益比與市值快速飆升，甚至出現「只要打入AI供應鏈，股價便持續上漲」的現象。然而，AI產業目前仍處於基礎設施軍備競賽階段，一旦AI伺服器需求不如預期、雲端業者縮減資本支出，或先進封裝產能由短缺轉為過剩，相關企業便可能出現劇烈估值修正。

由於台股與半導體產業的連動性極高，這種修正甚至可能從資本市場一路傳導至科技投資、房地產與消費信心。

與此同時，台灣內部壓力也正在升高。先進製程與先進封裝需求雖強勁，但設備、電力、土地與高階人才成本同步暴增，未來兩、三年，台灣半導體產業可能面臨「營收增加、毛利下滑」的新困境。尤其AI時代最缺的，已不只是晶圓廠，而是穩定電力、散熱、封裝與系統整合能力。若供電穩定性下降、電價持續調漲，將直接侵蝕台灣原有成本優勢。

居安必須思危，對台灣而言，最危險的時刻，不是產業衰退之時，而是股市、出口與AI榮景同步創高之際。因為當整個國家愈來愈依賴單一產業、少數客戶與特定地緣政治紅利時，任何一次需求修正、政策轉向或供應鏈重組，都可能被放大成整體經濟與金融市場的系統性震盪。

當世界開始追求「去風險化」，台灣若仍停留在「全球代工中心」的舊思維，過去最引以為傲的優勢，未來也可能成為最大的風險來源。