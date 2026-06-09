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聯合報黑白集／小貓熊的「滲透」

聯合報／ 聯合報黑白集

上海市立動物園兩隻公母各一<a href='/search/tagging/2/小貓熊' rel='小貓熊' data-rel='/2/228314' class='tag'><strong>小貓熊</strong></a>6月6日凌晨抵達台北市立動物園。圖／台北市立動物園提供 袁寬仁
上海市立動物園兩隻公母各一小貓熊6月6日凌晨抵達台北市立動物園。圖／台北市立動物園提供 袁寬仁

上海贈送的兩隻小貓熊抵台，照例又引發綠營批評。民進黨台北市長參選人沈伯洋一面說小貓熊「無辜」，一面質疑這種交流有「政治前提」。這類酸言酸語，國人並不陌生。

廿多年前，台北市欲引進大貓熊，就曾上演類似戲碼。當時執政的扁政府對大貓熊來台極盡阻撓，直到馬政府上台，才順利解套。但民進黨並未罷休，時任立委、現為海委會主委的管碧玲說，「接受貓熊等於承認台灣屬於中國」。當時民進黨立院黨團則質疑，有「高度政治性」；還有人建議以台灣獼猴回贈對岸，取名「台台」、「獨獨」。

民進黨台北市議員簡舒培去年就說，大陸是拿小貓熊「安撫」蔣萬安。小貓熊抵台前夕，綠委吳思瑤譏稱，這是「老哏」。「小綠」台灣基進則建議，可把小貓熊取名「民主」、「自由」或「習維尼」。這些酸法，根本複製貼上；廿年過去，民進黨毫無長進。

民進黨北市議員質疑，北市府對日本小貓熊茜茜來台很低調，對上海小貓熊卻大肆宣傳，顯是雙重標準。但若非綠營將所有兩岸交流都汙名化為「統戰」，甚至說雙城論壇是「滲透破口」，北市府何須以小貓熊反證兩岸交流有其正面意義？

大、小貓熊來台受到的攻訐，舉世罕見。民進黨口口聲聲反滲透，自己內部卻共諜案叢生；如此酸貓熊，實在太見笑了！

社論 小貓熊 蔣萬安 兩岸關係

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