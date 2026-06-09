聯合報社論／外交部肯定日菲瓜分我海域，代價難挽回

海巡署6月6日晚間偵獲中方四艘公務船沿台灣限制水域線外航行，派高雄艦等七艘船艦併航監控。圖／海巡署提供

外交部「肯定」日菲談判瓜分台灣東部海域的失言與誤判，後遺症已出現。繼中國大陸海警「岱山艦」編隊在我東部海域展開執法巡查，大陸交通運輸部也組織海事系統，派出四艘大型海事與救助公務船前往爭議海域執行海上交通專項行動。賴政府胡亂「肯定」日菲踐踏中華民國領海主權，卻讓中共以反制日菲為名，進入我東部海域宣示「中國領土主權」。

中共海警與海事船艦相繼到我東部海域巡查、執法，高調宣布履行海上「行政執法管轄權」；我陸委會指責對岸無端生事，「我方絕不接受」。海巡署也譴責，中共違反國際法，並調派淡水艦等五艦及巡防艇前往部署監控。在日菲啟動海域畫界談判的第一時間，如果賴政府有這等勇氣表達抗議，甚至採取相應巡查行動，何致讓中共有介入之藉口？

日菲瓜分台灣專屬經濟區，中共以行動反制日菲，三方爭奪台灣東部海域，都把台灣當成「路人甲」。事實上，連台灣也把自己當成「路人甲」坐視此事，才落得如此窩囊。因國人對外交部喪權辱國強烈不滿，外交部後來才稍改口，怯懦懇請日菲談判勿排除我方權益；日媒報導卻打臉稱，「日本拒絕台灣要求」。外交部雖極力澄清，但日菲答應台灣請求了嗎？

日本政府表示，日菲協定只是規定日本和菲律賓之間的權利與義務，並不對第三方產生法律約束力。日方這套說詞，既被用來閃避大陸的譴責，也被用來搪塞台灣的懇求。而賴政府竟也自欺欺人，拿著同一說詞，來安撫焦慮的漁民和憤怒的國人。日菲畫界之海域，就在我國海域之上；若無我國參與，日菲協定自無法約束我方，這是基本國際常識。但賴政府第一時間就肯定日菲談判，後來雖改口，也只是懇求勿排除我方權益；而日菲各自有其利益盤算，他們一旦敲定，我國未來要如何維護國家和漁民權益？

民進黨政府要求強化國防，提升社會防衛韌性；但台灣抗中姿態昂揚，防線卻一道一道失守。蔡政府時期，美國眾院前議長裴洛西訪台，從此海峽中線消失；金門陸船翻覆事件後，外島禁限制水域已如同虛設。賴清德上任兩年，大陸圍台軍演四次，逐次逼近本島；賴政府肯定日菲海域畫界，恐將使大陸海警與海事船艦的巡查執法成為常態。這些，對於國家安全的衝擊，都值得憂慮。

大陸公然在台灣東部海域履行執法管轄權，等於否認中華民國的主權與治權。更殘酷的現實是，日菲透過海域畫界強化準同盟的防衛默契，賴政府以為台灣可站在第一島鏈挾美日菲以抗中；事實上，日菲談判形同在台灣東部海域排除了台灣參與的管轄權。一旦日菲建立起其執法界線，台灣更將被邊緣化，戰略緩衝與漁民生存空間都將遭限縮。

以往台日、台菲屢生漁業糾紛，甚至造成漁民傷亡或人船被扣，直到馬政府採取堅定的行動，才先後促成與日、菲簽署漁業協定，保障漁民權益。諷刺的是，民進黨過去天天罵馬政府賣台，現在賴政府卻只能安撫漁民，強調日菲談判不影響台日、台菲漁業協定。就算賴政府樂享馬政府餘蔭，兩份漁業協定的範圍，也遠遠不能涵蓋日菲瓜分的台灣東部大片海域，遑論專屬經濟區的豐富資源。

面對日菲，賴政府完全癱軟，不知有國家主權和國家利益；面對中國大陸，賴政府卻有如滿血復活，全力「抗中」。然而，日菲與大陸都排除台灣參與，我國專屬經濟區權益受損，東部防線失守，國家主權尊嚴淪喪等代價，已難以挽回。