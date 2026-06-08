邀黃仁勳參觀電廠，能化解供電疑慮？

輝達執行長黃仁勳。法新社

輝達執行長黃仁勳來台參訪，除了在各大夜市引發人潮、在科技供應鏈廠商之間留下一路掌聲，他毫不掩飾對台灣電力供應的憂慮。當被問及政府保證2034年前供電無虞時，黃仁勳只說了一個字「Maybe」，這個輕描淡寫卻語重心長的回答，讓賴總統也不得不正視，要邀請黃仁勳去參觀電廠，也讓這個台灣積累多年、始終未能正視的能源結構性問題，以最戲劇性的方式浮出水面。

這絕非危言聳聽，而是一個正在急速逼近的經濟現實。台灣在這波AI浪潮中，靠著完整的半導體供應鏈、精密製造能力，以及台積電（2330）在先進製程的難以取代地位，成為全球AI硬體生態的核心節點。

台股衝上4萬點，科技業營收屢破紀錄，表面上一片欣欣向榮。但這場繁榮的背後，有一道陰影正在悄悄擴大，那就是電力。

AI產業的本質，決定了它對電力的渴求幾乎沒有上限。算力愈強，耗電愈多；模型愈大，訓練愈久，所需的電力就愈驚人。根據台電的估算，2026年至2030年間，台灣來自半導體與AI相關產業鏈的新增用電需求將突破500萬瓩，年均增量超過過去十年的兩倍以上。這個數字還不包括現有工廠擴產、新興科學園區等的用電需求，以及台灣正積極爭取的台美半導體合作可能帶來的額外負荷。電力不再只是工廠的動力來源，它已成為決定台灣能否在AI時代繼續擔任關鍵角色的戰略籌碼。

問題在於，台灣的電力供給結構，並沒有為AI時代做好準備。

近幾年再生能源的建置腳步，始終追不上官方設定的目標。截至目前為止，再生能源占比只不過約13%，距離當年訂下的20%目標仍有顯著差距。核三廠在2025年5月正式除役之後，台灣正式進入「核電歸零」的時代，原本核電扮演的穩定基載電力角色，被迫由天然氣電廠填補。天然氣確實能靈活調度，但它的致命弱點是幾乎全數仰賴進口，安全存量據估計僅能支撐七至14天。一旦國際供應鏈出現任何風吹草動，台灣電網的脆弱性將立即暴露。

燃煤雖在緩步減少，但退場速度因為再生能源進度落後而被迫放緩。整個能源結構在轉型過程中，出現了一個尷尬的中間地帶，既沒有核電的穩定基載，又沒有足夠的綠電，只能高度倚賴碳排放量高、進口依存度也高的天然氣和燃煤。這樣的結構，在AI產業用電暴增的浪潮下，本質上就是一種結構性的脆弱。

從純粹的經濟角度思考，這個問題的嚴重性還不止於此。台灣吸引全球科技投資的最大底氣，在於供應鏈整合能力與製造精度，但如果連穩定電力都無法保障，這個底氣就會洩氣。資料中心業者雖然承受得了較高的電費成本，但他們絕對無法接受斷電風險，因為算力中斷的損失，遠非電費所能比擬。

台灣長期以來的能源政策，從未真正建立在需求預測與風險評估的理性基礎上，而是夾雜了太多意識形態的包袱，以及對短期政治成本的計算。等到黃仁勳那一聲「Maybe」敲響警鐘，才倉促開始重新盤點選項，遠水救不了近火。

真正值得討論的，不是核電重啟還是加速綠能，而是台灣能否建立一套兼顧穩定供電、能源安全與低碳轉型的長期規劃機制。再生能源的間歇性問題，可以透過儲能技術與智慧電網來補強。天然氣的進口依存風險，可以透過多元供應來源與戰略儲備來降低。核能是否重返能源組合，科技廠可否自建小型反應爐等，應該回歸技術與經濟可行性的評估，而非意識形態的表態。

台灣的半導體與AI供應鏈，是幾代人辛苦積累的成果，也是台灣在全球經濟中少數真正難以被取代的位置。要守住這個位置，電力是最基本的前提，而不是選擇題的其中一個選項。黃仁勳那句「Maybe」，其實只是把每一個關心台灣競爭力的人，心中早就有的那個問號，說出了聲而已。