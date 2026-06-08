聯合報黑白集／黑韓變黑蔣

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）。記者林伯東／攝影 林伯東

八年前，韓國瑜競選高雄市長時被民進黨陣營揶揄「韓總機」；如今綠營側翼複製貼上，打算把蔣萬安塑造成「蔣稿機」。「黑韓」產業鏈似乎北漂成「黑蔣」修理業，當年「We care高雄」，如今「They care台北」，套路如出一轍，顯然黔驢技窮。

二○一八年高雄結局，大家已耳熟能詳，民進黨當時打韓打過頭，不僅催生出韓流旋風，更打破高雄「非綠不可」的政治神話。

如今北高攻守易位，綠營仍是那一○一招。蔣萬安這次是競選連任台北市長，且北市選民結構向來藍大於綠，民進黨卻仍迷信高雄戰法，企圖無能化藍營主帥；但鼠患、無限城等煙幕彈終究無法掩飾大巨蛋啟用、輝達落腳北市等政績，這種打法恐是羞辱首都選民的判斷力。

民進黨台北市長參選人沈伯洋的「伯洋體」近來成為網路迷因，綠營則大酸蔣萬安是「蔣稿機」，只能靠幕僚殷瑋提供iPad作答，反倒意外捧紅「殷瑋答」電爆綠營對手。例如前總統蔡英文正是讀稿機的重度使用者，被稱「讀稿姬」；賴清德總統五二○演講也是全程照稿唸。如果連可以事先準備的演講都還要讀稿機，為何面對議員隨機質詢卻不能提供備詢資料？

八年前選民已用選票教訓民進黨，過度抹黑將反噬自己；如今「黑熊」若重演黑韓劇本，最後被看破手腳的絕非蔣萬安，而是幕後編導。