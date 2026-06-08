聯合報社論／走味土豆仁：若為金權故，清廉台獨皆可拋

新潮流元老吳乃仁（左）與邱義仁（右）。圖／聯合報系資料照片 WJNEWS

賴清德總統連番澄清「沒有台獨問題」，外界稱民進黨最後一塊神主牌也被推倒，引發綠營爭議。賴總統請出「永遠的軍師」邱義仁，重新定調現況是蔡規賴隨。賴總統護不住台獨神主牌，還被「清廉勤政」的創黨招牌砸得灰頭土臉。他用政治生命擔保清白的恩公吳乃仁，賴帳台糖十多年，竟在北院拘提時人間蒸發。總統擔保很夠力，吳乃仁再躲三年就能逃過追訴期。

民進黨新系大老、台糖公司前董事長吳乃仁因售地弊案被判刑九個月，出獄後面對一億七千萬賠償金，竟能消遙花叢酒榭，與檢察官推杯換盞，民事官司打到牛年馬月。十一年來，吳乃仁一邊應付台糖的賠償官司，一邊爭奪台苯公司經營權，把原國民黨事業變成家族企業。直到前年底，官司終於定讞，台糖聲請強制執行，吳乃仁早已脫產。台糖為追討債款，向台中法院聲請管收，地院通知吳到案沒回應，又拖一年，日前委託台北地院拘提，「恰好」人去樓空。

賴清德在台南市長任內曾哽咽以政治生命擔保吳乃仁清白，並感佩吳有如孟嘗君對民進黨出錢出力。司法程序一路「護航」吳乃仁對國庫賴帳，外界好奇，總統要繼續背書「孟嘗君」，縱容他賴帳到底嗎？難道不能比照處理台鹽綠能弊案遭通緝的陳啓昱，至少呼籲「盡速到案面對司法」？

邱義仁和吳乃仁參與民進黨創黨，也是新潮流元老，被稱作「兩粒土豆仁」。邱義仁催生台獨黨綱，操盤黨內大選與政治路線至今；吳乃仁擔任新系金主，協助後輩參選從政。「兩粒土豆仁」政治暮年相繼成為賴清德路線的政治特寫，不演歌功頌德，而是站到「台獨建國，清廉勤政」的對立面，構織一幅「台獨失樂園」。這不僅是個人晚節不保，更折射出民進黨執政困境：台獨愈走不通，與民主廉能更加背道而馳。

吳乃仁之後，新系乃至各派系人士入主國營事業及公股行庫，擴展到各種國家隊。從超思雞蛋案，到南台灣多起綠能光電弊案，乃至無人機產業鏈都見綠友友成群結隊。更別說還有新系大阿哥鄭文燦的土地開發弊案。賴政府時期，司法檢調甘為鷹犬入伙圍事，權貴舞弊更讓人看清系統性的貪腐失能。

對比吳乃仁人去債留賴政府，邱義仁則為賴清德化解台獨危機。他釐清兩岸政策「維持現狀」，蔡規賴隨。但所謂「蔡規」，早在六年前邱義仁就替蔡英文向美方表態，聲稱「瘋了才搞台獨」，還說「要推台獨，別說中國要打台灣，美國也反對」，「已不是單純台灣人民可決定」。邱義仁將民進黨台獨建國主張一再收斂成「借殼上市」、「維持現狀」。看似一時因應美方壓力，又能在大選時動員固票，實則長期軌跡就是「隨風而逝」。

但自欺欺人終究被國際現實揭穿。當賴清德以「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，對內撐起台灣主權獨立的假面，人民卻看他在對美貿易談判、日菲在我海域進行劃界談判等重大外交事件，直接讓渡主權。賴政府竟讓菲律賓踩在台灣頭上，民進黨連「台獨」二字都不配使用。

民進黨用台獨主張鞏固基本盤，卻告訴支持者「除非瘋了才搞台獨」、「美國也不會同意」；獨派只能隱忍「台獨金孫」，全黨轉向染指國庫及民脂民膏。兩粒走味的土豆仁，見證「假清廉」、「假台獨」，讓賴清德執政有如一本詐騙實錄。當主權和清廉的堅持被權慾和私利替代，政府便失去應有的尊嚴和價值。凡事都以維護美日利益為優先，更像是強權的買辦。