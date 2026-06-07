聯合報黑白集／教師尊嚴輓歌

高雄某國小教師疑因遭學生「霸凌」發生不幸，引發社會震驚與不捨。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

繼高雄某國小教師疑因遭學生「霸凌」發生不幸後，又傳出一名女教師遭學生惡意戳臀，基於本能防衛推開學生，卻遭校方啟動校事會議調查後申誡處分。

校園霸凌向為國人關注，但是官方的霸凌處理機制，從來只有師對師、師對生或生對生，而沒有「生對師」；大概長年坐辦公桌的官老爺們，還阿Ｑ以為「尊師重道」仍是台灣社會的良善文化基因，學生怎可能霸凌老師？殊不知這已是如今校園常態。

其實教師面對的霸凌態樣，遠比一般職場更為摧心。以往多半是管教學生引發反彈，因而招惹主管、民代施壓，以及校事會議甚至法院無窮無盡的調查摧殘；而今更愈演愈烈，老師竟成為學生霸凌的對象，還不能防衛或反抗！

就以惡意戳臀案為例，如果屬實，所涉豈止霸凌，更已涉及性騷甚至準性侵；教師推開學生致其受傷，自屬於正當防衛。但調查小組卻說，即使如此老師還是不應有傷害學生的行為；學校不導正學生偏差觀念與違法行為，反而傳出頂不住壓力將教師辭退。這豈止是法盲，簡直是助紂為虐。

當學生、家長、官僚聯手霸凌教師已成為慣常，結果就是全台教師深陷集體焦慮及創傷症候群；體制非但未能給予教師支持，還顛倒是非懲處當事教師，等於教育當局親手為台灣教師尊嚴譜寫輓歌，何其悲哀！