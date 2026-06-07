聯合報社論／肉搜李四川，難釋疑「蘇友友產業鏈」黑幕

蘇貞昌（左）的「超越基金會」有多位董事是藝文界人士，而蘇巧慧（右）擔任立委多年幾乎都在立法院教育及文化委員會。 圖／聯合報系資料照片

綠營側翼肉搜猛攻國民黨新北市長參選人李四川的購屋問題，選戰又成民進黨最擅長的「扒糞戰」。與此同時，民進黨新北市長參選人蘇巧慧父親、行政院前院長蘇貞昌的「蘇友友產業鏈」，也浮出檯面。而後者涉及的金權遊戲，更值得關注。

蘇氏家族被質疑的焦點之一，是蘇貞昌的「超越基金會」多位董事爽拿政府數千萬元標案或補助。除了蘇貞昌的政治影響力，這幾位董事是藝文界人士，而蘇巧慧擔任立委多年，幾乎都在立法院教育及文化委員會。這不是「深耕」，而恐怕是從上到下透過利益分配掌控文創產業。

更匪夷所思的，是由蘇貞昌三女蘇巧純擔任董事兼營運長的曠世智能公司，在蘇貞昌擔任閣揆期間，獲得國發基金近二千萬元的鉅額投資。國發基金雖表示，曠世智能「並沒有凸顯特定個人、家族或背景對象，要求提供差別待遇」，申請和核准過程「一切按照規定、公正透明」。但這些說法，都是避重就輕，甚至似是而非。難道有特殊政商關係的業者，會把「個人家族背景」寫在申請書上？

曠世智能獲得國發基金補助，從各方面看，時間點都太過巧合。該公司服務平台二○一七年上線，公司二○一八年成立，蘇巧純則是二○二一年才入股成為董事並兼任營運長；一年後，國發基金就在「上限二千萬元」的金額內，核准對其投資一九九九點九萬元，投資金額之高名列前茅。蘇貞昌正擔任行政院長，投資金額又與最高上限只差一千元，簡直是欲蓋彌彰。

蘇巧慧稱，蘇巧純是「靠專業在領域上發光發熱」才獲得投資。但蘇巧純的專業領域是設計，而曠世智能主要業務，卻是以通訊軟體為基礎的「社群對話機器人平台」，提供股價查詢、股友交流及投資社群生態、智慧選股等服務。蘇巧純被延攬進公司，到底是她的專業領域受到青睞，還是其無懈可擊的政治家族背景？

早在二○二○年，蘇巧純經營的設計公司就因為取得屏東台灣燈會多媒體設計案，遭到各方批評。當時行政院長也是蘇貞昌，蘇巧純還曾允諾在父親擔任院長任內，不再投標任何層級的政府標案。但該公司後來還是獲得鄭文燦的桃園市府「轉包」標案；另外也是台灣設計研究院的合作常客。加上國發基金投資，原來所謂「不投政府標案」，其實是「不需要投政府標案」。

這也印證民進黨執政以來，綠友友在各領域獲得特別待遇，「給標案」只是「樣態」之一。就以文創而言，文化部補助、文策院和國發基金投資的電影電視劇，綠友友拍攝、宣揚特定意識形態的影劇如《功夫》、《零日攻擊》等，都獲得巨額資金挹注。為了避免外界監督，國發基金還對影劇投資比例「蓋牌」處理，可說是黑箱中的黑箱。

無論新創、文創，或高科技、綠能，甚至國防產業，都需要政府的資源挹注與政策支持，青年創業更需要政府的鼓勵。但假如這些政策與資源的支持鼓勵，都成了少數人的權錢遊戲，那就不再是支持鼓勵，而是權力的腐化與政治的敗壞。

綠營側翼肉搜李四川家庭，從廉政層面，仍有討論空間；從個資保護看，則是最壞示範。但關於蘇巧純、蘇友友以及綠友友分食國家資源的質疑，卻非「一切依法辦理、透明公開」或「炒冷飯」可一筆帶過。有民眾黨員就國發基金投資曠世智能案向監察院告發，雖然此屆監察院習慣性「辦藍不辦綠」，但仍期待個別監委能秉持良知，查辦到底。而檢調也不要再睡了，認真查案吧！