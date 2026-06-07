經濟日報社論／「社會情緒疲勞」蔓延 不可輕忽

近年來，全球社會瀰漫著一股難以言喻的疲憊感。聯合報系資料照

近年來，全球社會瀰漫著一股難以言喻的疲憊感。通貨膨脹、高利率、能源價格波動、氣候異常與政治對立加劇，使許多人產生一種共同感受：生活愈來愈辛苦，未來卻愈來愈模糊。這種現象已超越單純的經濟問題，而演變成一種全球性的「社會情緒疲勞」。

社會情緒疲勞不只是焦慮或悲觀，而是一種長期處於不確定環境下所累積的無力感。當人們發現努力工作未必能改善生活，當政府承諾與現實感受出現落差，當危機一波未平、一波又起時，社會便逐漸失去對未來的信心。這種情緒正在世界各地蔓延，台灣也無法置身事外。

從表面看，台灣經濟表現並不差。高科技產業持續成長，出口維持競爭力，股市屢創新高；然而，許多民眾的真實感受卻與亮眼數據形成強烈反差。房價高漲、物價上升、薪資成長有限，讓不少家庭的生活壓力有增無減。尤其年輕世代面臨低薪、高房價與職涯不確定性，愈來愈多人開始懷疑：「努力真的能改變未來嗎？」

人民對經濟的評價根本上來自自己的日常生活。當民眾走進超市發現物價變貴，當租金與房貸不斷攀升，當存款成長永遠追不上房價漲幅時，再漂亮的統計數字也難以轉化為真實的信心。官方宣稱經濟安好，民眾卻普遍感到焦慮。多數民眾對前景感到悲觀，即使部分總體經濟數據仍維持成長，人民的不安情緒卻持續升高。值得注意的是，問題已不只是對執政者的不滿，而是對整個政治體制解決問題能力的懷疑。

能源價格上升、住房危機、人口老化、財政負擔增加，以及地緣政治風險擴大，讓各國社會都面臨相似挑戰。不同國家的問題或許不同，但共同點十分明顯：愈來愈多人不再相信未來一定會比現在更好。年輕人擔心買不起房子，中產階級擔心生活品質下滑，老年人則憂慮退休保障不足。當不同世代都產生不安全感時，社會情緒疲勞便會迅速擴散。更值得警惕的是，情緒疲勞往往會進一步演變為制度疲勞。

當問題長期無法改善，人們不僅對政治人物失望，也可能對政府機構、媒體、專家甚至民主制度本身失去信任。許多人支持新的政治力量，未必真相信其有能力解決問題，而是因為對既有體制感到厭倦，希望尋找新的出口。然而當新執政者同樣無法滿足期待，失望便會再次累積，形成「期待、失望、憤怒、再期待」的惡性循環。

演算法偏好情緒化內容，使負面訊息比正面訊息更容易傳播。當人們每天接收到政治衝突、社會對立、經濟困境與國際危機等資訊時，焦慮感便不斷被強化。久而久之，人們開始覺得世界充滿問題，卻看不到解決方案。這正是當代社會最大的危機。

真正危險的不是憤怒，而是冷漠；不是批判，而是放棄。憤怒代表人們仍然關心公共事務，仍希望推動改變；冷漠則意味著人們已經不再相信改變的可能。當愈來愈多人對政治失去興趣，對社會失去期待，整個社會的活力與韌性便會逐漸流失。

對台灣而言，這是一項特別值得重視的警訊。台灣不僅面臨全球經濟變局，也承受地緣政治風險、產業轉型壓力、少子化與高齡化挑戰。如果年輕世代普遍認為看不到未來，中產階級普遍感到向上流動困難，社會便可能陷入長期的低信任與低期待狀態。因此，今天最重要的課題已不只是追求經濟成長，而是重建人民對未來的信心。

政府必須提升治理效能，讓改革成果真正反映在民眾生活上；政治人物必須減少無謂對立，重建社會共識；媒體與社群平台也應避免過度放大仇恨與恐懼。更重要的是，必須讓年輕人重新看見希望，讓努力與回報之間恢復合理連結。

唯有重新建立對未來的期待，讓人民相信制度能夠解決問題、努力終將獲得回報，這場蔓延全球的社會情緒疲勞，才有可能逐漸消散。