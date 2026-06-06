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聯合報黑白集／賴清德能說服黃仁勳？

聯合報／ 黑白集

輝達執行長<a href='/search/tagging/2/黃仁勳' rel='黃仁勳' data-rel='/2/145721' class='tag'><strong>黃仁勳</strong></a>在台期間，多次提到「台灣需要更多<a href='/search/tagging/2/電力' rel='電力' data-rel='/2/241684' class='tag'><strong>電力</strong></a>」。 圖／聯合報系資料照片
輝達執行長黃仁勳在台期間，多次提到「台灣需要更多電力」。 圖／聯合報系資料照片

黃仁勳來台，掀起幾陣旋風，再飛去韓國。在台期間，他多次提到「台灣需要更多電力」；被問到政府保證在二○三四年前「供電無虞」，他冷回「也許吧！」為此，賴總統稱願邀黃仁勳參訪電廠，讓他對台灣供電更有信心。

賴清德這張支票，如同他得靠邱義仁背書他未走台獨路線一樣，恐怕難以兌現。別說台電董事長曾文生近年已信用破產，再加上賴總統的不專業保證，要讓企業家相信台灣突然能「供電無虞」，根本是天方夜譚，這頓飯不吃也罷。

且看，賴清德去年五月下令停止核三運轉，他自嗨高呼「成功達到非核家園目標」；今年三月他宣布評估重啟核三，卻改口說「依法行政，具備重啟條件」。對於自己的反反覆覆與國家的資源浪費，他毫無任何愧意。一個翻雲覆雨的領導人，憑什麼以為一頓飯就能讓企業界相信他能變出無窮電力？

更可笑的是，綠電占比要達廿％的目標，政府四年前就坦承無法達成，改口延至今年十一月達成；但直到今天，綠電占比仍只有十三％。賴清德喊話黃仁勳，竟還誇口「綠電已成功取代核能」。試問，ＡＩ若得靠綠電，還能全天候運轉嗎？

賴總統連一般民眾都說服不了，就別想說服黃仁勳了。以政府和台電的僵固，特許少數科技業建置小型模組化反應爐，恐怕才是解決之道。

社論 黑白集 賴清德 黃仁勳 電力 核能 台電 曾文生

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