聯合報社論／租補分攤爭議，戳破中央大禮包裡的大膿包

賴清德總統競選期間提「8年興建13萬戶社宅」，但進度嚴重落後，並下修為4萬戶，外界質疑政見跳票。 圖／聯合報系資料照片

內政部近日以《財劃法》修正為由，要求地方分攤「租金補貼」，引發反彈。四年前，中央在選前推出「三百億擴大租金補貼方案」，大幅放寬申請資格，卻衍生申請浮濫導致支出暴增；如今中央竟回頭要求地方埋單，難怪遭抵制。而賴政府推出的三千八百億「少子化大禮包」，也潛藏不少「中央請客、地方埋單」的陷阱。中央要選票，卻把地方當提款機，多詭異的心態！

過去租金補貼制度設有動產廿二．五萬元的排富限制，由於民進黨政府無力解決高房價問題，加上社宅興建進度落後，居住正義遙不可期。四年前，中央以造福租屋族為名，大幅放寬租補申請資格，改成僅限制平均所得與名下無自用住宅，補貼戶數從十二萬激增至五十萬戶，藉此拉抬九合一選情。

這項被中央包裝成「大禮包」的政策，卻因資格過寬，衍生補貼浮濫問題。包含同戶家庭承租同地址，只要分別打契約，父子皆可申請。更有許多無薪資收入及名下無房產的退休族群，雖有高額存款，也能請領補助，反而惡化了居住正義。這項未經細緻規畫只想撒幣的政策，更衝擊到租屋市場，不少租屋族因房東警告漲租或遭拒絕續租，或者不敢申請，或者被迫搬家。更有房東趁機將租補及稅金轉嫁至房租，反推升租金，嚴重違背照顧弱勢的精神。

賴清德上任後，喊出「百萬戶租屋家庭支持計畫」目標，繼續擴大租補規模，去年底戶數已達九十一萬戶。而他在競選期間打出「八年興建十三萬戶社會住宅」之政見，進度卻嚴重落後，更下修為四萬戶。面對外界質疑，內政部將社宅、租補及包租代管包裝成「三軌合計一百萬戶」的口號，宣稱總目標不變；實則透過租補戶數的「灌水」，掩飾社宅跳票的事實。

如此一來，租補經費大幅暴增至三七二億元，遠超過政策規畫的三百億元規模。為此，內政部國土署連兩年要求地方政府分擔，去年發函縣市，遭反彈後取消；但上月突又以財劃法修正為由，中央可統籌運用的財源變少、地方可支配的補助增多，要求地方明年起分攤一至四成不等租補金。

問題是，租補政策的財源，根本與財劃法修正無關。政府自二○一六年起實施房地合一稅，便指定用途為住宅政策與長照。但上路初期，這筆稅收幾乎全數挹注在長照，分給住宅基金的金額一度為零。直到二○二三年，內政部皆未能爭取到經費；經立委揭發後，才明定住宅基金至少要分到十％的房地合一稅收入。

但檢視歷年的數字，中央對房地合一稅的分配，從未能落實住宅政策優先原則，導致財源不足。內政部無法促請行政院提撥足額的房地合一稅，卻反過頭來要求當初並未與聞決策的地方政府出錢共同負擔，不僅嚴重排擠地方財政與首長施政空間，更是為自身消極怠惰卸責。

以民進黨「內宣掛帥」的施政風格，這種「掌聲給中央、帳單留地方」的怪象，近年屢見不鮮。今年又是選舉年，再度上演自是必然。日前，賴總統推出改善少子化政策，金額高達三千八百億的十八項大禮包，具體財源尚未正式公布，但其中規畫「有○至十八歲子女的家庭可申請免徵房屋稅與地價稅」。問題在，房屋稅與地價稅是地方稅，是縣市重要財源；中央任意揩地方政府的油，簡直到了厚顏無恥的地步。

從租補分攤爭議掀開的亂象，即可發現，這種包裹在「大禮包」下的大撒幣政策，只是製造更多的不公不義的「大膿包」，誰相信真想照顧弱勢或搶救少子化？