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聯合報黑白集／挺國防還是褻瀆國防？

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/空軍' rel='空軍' data-rel='/2/111441' class='tag'><strong>空軍</strong></a>飛行訓練指揮部機號3414的T-34型教練機（見圖）2日上午執行飛訓任務時墜毀。 圖／聯合報系資料照片
空軍飛行訓練指揮部機號3414的T-34型教練機（見圖）2日上午執行飛訓任務時墜毀。 圖／聯合報系資料照片

空軍Ｔ-34教練機墜毀，兩名飛官殉職。社會震動之餘，立刻有人作政治文章，說是藍白立委杯葛使總預算遲遲未過，而影響飛機維修。軍方隨即澄清，Ｔ-34維修經費屬持續性支出，不受預算未三讀影響。簡單說，放話者根本不了解政府運作，或故意裝傻；否則，已進入六月，莫說教練機飛不起來，整個政府早都停擺了。

隨著綠色執政，當年痛罵「國防布」的綠側翼，如今都成了支持國防的急先鋒。在輿論戰場上，他們除了指控在野黨，更直接認定刪減預算就是弱化國防，就等於是敵人的「在地協力者」。

他們認定，政府提出一．二五兆軍購特別預算，就必須照案通過；至於其中是否有浮編項目，是否有該買卻未編列的項目，都不是重點。關鍵是「相信政府」，政府說一，外界就不該說二，多了少了都不對。這樣的思維，是否和自己過去的主張相悖，甚或與北京的「主旋律」如出一轍；論者至此，就自動把腦袋埋進沙裡。

即使戰爭未爆發，軍人仍承擔遠高於一般職業的風險。承平時期的操作損失，正是國家和平的代價。如果所謂「挺國防」，從不想自己為國軍出一分力，只是黨同伐異的工具，那麼官兵的犧牲只會淪為一波口水，由重於泰山變成輕於鴻毛。

這種心態，才是在弱化國防，也是對軍人的褻瀆。

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