聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報社論／方便主義的台獨：賴清德真想走小英路線？

聯合報／ 社論

總統府資政<a href='/search/tagging/2/邱義仁' rel='邱義仁' data-rel='/2/111848' class='tag'><strong>邱義仁</strong></a>（右）日前強調，<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>（左）仍延續<a href='/search/tagging/2/蔡英文' rel='蔡英文' data-rel='/2/105399' class='tag'><strong>蔡英文</strong></a>路線。圖為兩人2018年12月，一同出席日本台灣交流協會天皇華誕酒會。 圖／聯合報系資料照片
總統府資政邱義仁（右）日前強調，賴清德（左）仍延續蔡英文路線。圖為兩人2018年12月，一同出席日本台灣交流協會天皇華誕酒會。 圖／聯合報系資料照片

川習會後，賴總統的兩岸路線遭美方不信任。總統府資政邱義仁特選在國民黨主席鄭麗文訪美前夕受訪，強調賴清德仍延續蔡英文路線，稱他推動「全社會防衛韌性」不代表「台獨」。國家元首的政策，竟要靠一名資政來協助澄清和定義，是極不合邏輯的事。這顯示，民進黨走的是「方便主義」的台獨，隨時可變形轉彎暫停。

以賴清德之執拗和倨傲，要說他強硬的兩岸政策是延續「小英路線」，任誰都不會相信。但在需要避風頭的時刻，由黨內大老出面幫他緩頰洗地，賴清德恐也樂得不必多費唇舌。至少，「延續蔡英文路線」的說法，非出自他個人之口，也不算太尷尬，日後還有諸多轉進的機會。這就是民進黨「方便主義」式的台獨，被敲擊時，頭一低就閃了過去；俟風頭過後，再繼續我行我素。

此時此刻，賴清德為何需要一個久不在政壇活躍的人來幫他撇清台獨立場，仍值得玩味。原因之一是，比起吳乃仁者流的是非多端，邱義仁仍算是新系大老中可信度較高的人，老謀深算仍可倚重。原因之二是，邱義仁在陳水扁任內擔任過國安會秘書長，處理過因阿扁政治暴衝導致「美中共管台灣」的棘手危機，經驗更老到。原因之三，蔡英文任內，邱義仁仍扮演幕後總軍師，由他說出「賴清德延續小英路線」，顯得較不突兀。

但無論如何，賴清德任內的抗中路線遠比蔡英文時代的衝突性強上許多，也愈發將矛頭指向在台灣社會內部尋找敵人，這才是最令人不安之處。原因在，賴清德把台獨的「鬥爭關係」，由對抗海峽對岸的中共，更拉近為對台灣內部的對抗。不僅如此，賴政府發動的內部對抗，往往是基於政治立場的歧異，卻偽託中共「在地協力者」的虛構汙名遂行。如此一來，也形同將台獨工具化，作為鬥爭異己的武器。但在邱義仁口中，卻把這樣的社會撕裂假藉「韌性」之名美化，彷彿賴清德的作法是為了團結和鞏固台灣；實際上，他是在削弱社會內部的民主及多元，以遮掩自己的專斷和無能。

賴總統的兩岸路線被對岸稱為「韌性台獨」，這個名詞，是因為他推動「全社會防衛韌性」而發。但這樣的名詞拼貼，已漸漸無法對應現實，更抓不住台獨的基調和神髓。近廿多年來，中國大陸對於台灣的主權獨立主張，創發了不同名詞。例如，陳水扁的第二任被稱為「剛性台獨」或「法理台獨」，蔡英文任內則被視為「柔性台獨」；連馬英九任內，都被對岸的鷹派稱為「獨台」或「隱性台獨」。這些名詞固然區辨了各個領導人的不同風格，但當馬英九都被歸為某種「獨」派，不僅大大模糊了焦點，也造成中共對台政策的扁平化與失效，而無法務實應對，更錯失爭取台灣民心的機會。畢竟，在統一成為可能之前，兩岸有太多現實及心理條件的差距，都有待拉近。

對台灣民眾而言，邱義仁硬要將賴清德僵固的、內縮的台獨路線說成是「延續蔡英文路線」，其實只是眼前的見風轉舵之計，大概沒有多少人會相信。那一番話，或許能糊弄一下老美，或讓賴總統稍安勿躁些許時日，卻平息不了他心底的台獨衝動。真正的問題在，台灣人民不應容許賴清德假藉「台獨」或「社會韌性」之名，沒收人們原本享有的自由與民主；民進黨也不應假裝看不到賴政府的專擅與失能，以為「韌性」可作為撕裂社會的堂皇藉口。民進黨「方便主義」的台獨路線可以不斷變形偽裝，但若以壓縮社會為代價，那就太危險了！

社論 賴清德 台獨 邱義仁 蔡英文 兩岸 民進黨 社會防衛韌性

延伸閱讀

【重磅快評】即使是薯條三兄弟 徐國勇還是不懂賴清德

趙建民／鄭麗文的美國「信任之旅」

【重磅快評】賴清德背書吳乃仁成了終身政治提款機

民主文教基金會民調：56.4%認為應把「對抗中國」轉為「和平相處」

相關新聞

經濟日報社論／股市當沖熱 應備保證金防範風險

台灣的AI及供應鏈抓住全球趨勢，帶動出口暢旺。2025年出口總額6,400億美元，2026年有望突破9,000億美元，九成以上都是半導體及AI供應鏈貢獻。廣義的資通訊、半導體出口占台灣GDP的79%，由出口映照出來的經濟成長，2025年高達8.68%，2026年預估9.64%。

聯合報黑白集／挺國防還是褻瀆國防？

空軍Ｔ-34教練機墜毀，兩名飛官殉職。社會震動之餘，立刻有人作政治文章，說是藍白立委杯葛使總預算遲遲未過，而影響飛機維修。軍方隨即澄清，Ｔ-34維修經費屬持續性支出，不受預算未三讀影響。簡單說，放話者根本不了解政府運作，或故意裝傻；否則，已進入六月，莫說教練機飛不起來，整個政府早都停擺了。

聯合報社論／方便主義的台獨：賴清德真想走小英路線？

川習會後，賴總統的兩岸路線遭美方不信任。總統府資政邱義仁特選在國民黨主席鄭麗文訪美前夕受訪，強調賴清德仍延續蔡英文路線，稱他推動「全社會防衛韌性」不代表「台獨」。國家元首的政策，竟要靠一名資政來協助澄清和定義，是極不合邏輯的事。這顯示，民進黨走的是「方便主義」的台獨，隨時可變形轉彎暫停。

經濟日報社論／AI新十大建設 要助傳產破繭重生

去年歐盟提出「AI大陸行動計畫」，美國端出「AI行動計畫」與「創世紀任務」，日韓也相繼完成AI基本法立法，一場以國家為單位的AI競賽全面展開。史丹佛大學最新《AI指數》報告指出，全球企業的AI投資在2025年一年內倍增，已有約70%的組織在至少一項業務流程中導入生成式AI；國際貨幣基金（IMF）更示警，全球約40%的工作將受AI衝擊。導入AI已不是「要不要做」，而是「快不快」的生死競速。台灣今年正式公布《人工智慧基本法》，並啟動涵蓋智慧應用、關鍵技術與數位基磐三大主軸的「AI新十大建設」；方向值得肯定，但真正的成敗，要看AI能否走進那些長期被低估的傳統產業。

聯合報黑白集／我們不擔心沈伯洋

民進黨台北市長參選人沈伯洋上節目自爆，曾為了玩遊戲，一年「課金」數十萬元，還因此被老婆唸。沈伯洋曾說，其存款一度只剩十八萬元，為參選還向銀行貸款兩百萬元；似非寬裕之輩。因此，他年花數十萬在電遊上，還真有點不尋常。

聯合報社論／我海域被瓜分竟然叫好，外交部的小腦症

日本與菲律賓近日啟動海域劃界談判，兩國協商之海域，與我國東部及東南經濟海域高度重疊。令人錯愕的是，我外交部第一時間竟對日、菲作法表示「肯定」，聲稱願意「共享海資源」，簡直不知所云。直到漁民群起抗議，外界質疑政府喪權辱國，外交部才改口稱要捍衛台灣海域主權和漁權，呼籲日菲「不應排除台灣」。外交部的遲鈍和軟弱，讓人搖頭三嘆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。