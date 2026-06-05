經濟日報社論／股市當沖熱 應備保證金防範風險

台灣的AI及供應鏈抓住全球趨勢，帶動出口暢旺。 聯合報系資料照

台灣的AI及供應鏈抓住全球趨勢，帶動出口暢旺。2025年出口總額6,400億美元，2026年有望突破9,000億美元，九成以上都是半導體及AI供應鏈貢獻。廣義的資通訊、半導體出口占台灣GDP的79%，由出口映照出來的經濟成長，2025年高達8.68%，2026年預估9.64%。

台灣上市櫃公司整體獲利，2025年創紀錄達4.5兆，2026年預估衝破5兆，其中AI及供應鏈廠家業績更是突飛猛進，掀起台股狂飆。今年以來，股票指數上漲57%，衝過46,000點，交易量成長1.7倍，每天近1.5兆，開戶的投資人已達1,433萬；台股已是全球規模第五大的資本市場。股市榮景，並非各行百業普遍景氣，大部分傳統產業仍面臨成長困頓，或負成長。AI類股股價創高，台灣社會卻形成結構性失衡的K型社會，有錢的愈來愈富有，沒錢的愈來愈窮苦，貧富差距更大。

台股的極端熱絡，股價在短期內以45度仰角上揚，代表市場已提前透支今年、明年預估的EPS和本益比。這種短期內過熱現象，後續可能引發大幅度波動，畢竟股市不可能永遠只漲不跌，投資人要高度警戒，居高思危。

股市狂熱，「四貸同堂」應運而生（房貸加增貸、車貸、信貸、融資），部分投資人將財務槓桿開到極致，如遇股市跳水，猝不及防，就會形成大災難。現在台股出現羊群效應，看別人買股，自己沒買，就有些慌張，趕緊衝入買股，如果缺乏研究和判斷，忘了市場短期是情緒投票機，長期才是價值秤重機。年輕的小資族克勤克儉，儲蓄頭期款要買房，但看股市熱絡，全部投入，希望短期內大賺，可全額付現買房。年輕世代和中產階級面臨同樣的困境，薪水漲幅有限，房價和通膨卻在增加，突破現況最好的方法，就是進入股市，特別是當沖搶進殺出。

台股每天交易額有40%以上是當沖，隨著交易量擴大，當沖仍維持高比例，每天當沖量高達7,000億。政府的報告顯示，當沖賺賠的比例約是二比八，賺賠如此懸殊，但執迷其中的當沖客認為，「成功必定是我」，當沖客前仆後繼，絡繹不絕。如果全球AI成長減緩，或因國際金融、戰爭、疫情影響，引發金融危機，股市全面崩潰，當沖者首當其衝；一個人發生是個人危機，一群人發生違約交割，就會是嚴重的社會事件。

很多大學生缺乏社會歷練，將小額信貸、半工半讀省下的錢、機車抵押借錢，還有父母給的學費及生活費，全部投入當沖，學費則申請學貸支付；認為當沖是無本生意，可賺價差，交易稅還減半，只要賺錢超過利息成本，就是勝利者，認為當沖會讓自己階級翻身，這些扭曲的價值觀，對大學生有壞的影響。

大學生這種當沖唯恐落人後的FOMO（錯失恐懼症），在金融社會中，是極致與瘋狂的展現。同學都做當沖，自己沒做，難道能力太差，注定這輩子會成為社會底層，有生存上的恐懼。當沖如滅頂，向父母求援；或向地下錢莊借貸；或違約交割，哪能專心讀書；卻已在金融聯合徵信中心留下汙點，將來進入社會，有信用缺失，連申請信用卡、銀行貸款都有困難。

前行政院長陳冲認為，當沖是買空賣空，「政府開賭場，還提供交易稅打折」，期期以為不可；曾任財政部長的劉憶如、許嘉棟，也認為當沖是投機交易，對健全股市沒有幫助；鼓吹長期投資的政大教授周冠男說，大學生做當沖，想的就是「免本金，賺快錢」，一旦股市崩盤，發生違約交割，導致年輕就信用破產，是隱形的國安危機。

台股當沖客，散戶和大戶壓倒性的居多，而且買空賣空自由自在，戶頭不需現金、股票，就可下單買、賣，這和美日韓不同，這些國家當沖都須在戶頭備有保證金，才能下單，不像台灣完全無本。建議政府，實施「當沖客戶頭圈存制」，當沖客須提供足額或一定成數的保證金，取代現在無本即可成交的做法，以減少當沖糾紛，保障投資人的財務安全。