聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／我們不擔心沈伯洋

聯合報／ 黑白集

民進黨台北市長參選人<a href='/search/tagging/2/沈伯洋' rel='沈伯洋' data-rel='/2/220120' class='tag'><strong>沈伯洋</strong></a>（右）。 記者杜建重／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）。 記者杜建重／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋上節目自爆，曾為了玩遊戲，一年「課金」數十萬元，還因此被老婆唸。沈伯洋曾說，其存款一度只剩十八萬元，為參選還向銀行貸款兩百萬元；似非寬裕之輩。因此，他年花數十萬在電遊上，還真有點不尋常。

沈伯洋基本上是個可塑性很高的人。為了參選，他剪掉滿頭鬈髮，迅速「變髮」。他又從黑熊創辦人、認知作戰專家，搖身改走「文青路線」，甩掉滿身戰鬥氣味，青鳥也大力吹捧。但萬變不離其宗，「課金」之事，告訴了我們沈伯洋的本質。他也承認，自己的興趣就是電動、漫畫、動畫；何況除以十二之後，其實也不算太多。

參選後，沈伯洋向對手蔣萬安發射了幾波高射砲，可惜準頭稍差。例如，他罵蔣萬安是讀稿機，等於一路罵到賴清德、蔡英文。他批台北標榜ＡＩ城，卻連最基礎的電都沒解決；這傷的還是賴政府。他譏「雙城論壇」淪為中國滲透破口，卻說不出自己的「無限城論壇」到底要跟誰談。

沈伯洋愛打電動不是壞事，多位綠網紅便幫他辯白，這比上酒店、玩女人健康多了。我們倒不擔心打電動這件事，課金太高的問題，留給他妻子傷腦筋就好。我們好奇的是，沈伯洋那些關於認知作戰的奇想，黑熊學院傳授的那些社會防衛思維，是否都是他從虛擬遊戲中得到的靈感？

社論 沈伯洋 黑白集

延伸閱讀

畢業生背起蔣萬安合影 驚見「爆炸頭」撞臉改變造型前的沈伯洋

沈伯洋參訪科技展與黃仁勳僅一馬路之隔未見面 本人親吐原因

一語雙關酸爆沈伯洋！綠轟蔣萬安讀稿 殷瑋回擊「我找到了台讀黨綱」

蔣萬安與綠營激辯蘆社大橋 沈伯洋質疑：為何拖到現在？

相關新聞

聯合報社論／我海域被瓜分竟然叫好，外交部的小腦症

日本與菲律賓近日啟動海域劃界談判，兩國協商之海域，與我國東部及東南經濟海域高度重疊。令人錯愕的是，我外交部第一時間竟對日、菲作法表示「肯定」，聲稱願意「共享海資源」，簡直不知所云。直到漁民群起抗議，外界質疑政府喪權辱國，外交部才改口稱要捍衛台灣海域主權和漁權，呼籲日菲「不應排除台灣」。外交部的遲鈍和軟弱，讓人搖頭三嘆。

聯合報黑白集／我們不擔心沈伯洋

民進黨台北市長參選人沈伯洋上節目自爆，曾為了玩遊戲，一年「課金」數十萬元，還因此被老婆唸。沈伯洋曾說，其存款一度只剩十八萬元，為參選還向銀行貸款兩百萬元；似非寬裕之輩。因此，他年花數十萬在電遊上，還真有點不尋常。

經濟日報社論／台灣必須躍升AI文明中心

6月1日傍晚，台北流行音樂中心一票難求。輝達執行長黃仁勳踏上舞台，開口第一句話是「回到家真好」，全場掌聲雷動。那一刻，許多人心裡明白，這句話並非客套，而是一種精心布局之後的真情流露。黃仁勳在GTC Taipei 2026的主題演講中，正式宣告Vera Rubin超級電腦進入量產，並發表首款筆電專用SoC晶片RTX Spark，最後以一句「We did this with Taiwan」為演講作結，讓全世界再度聚焦台灣這塊彈丸之地。

聯合報黑白集／邱義仁二洗台獨新語

總統府資政邱義仁接受中央社訪問，強調賴總統兩岸政策「延續蔡英文路線」，維持現況。川普說「不想看到有人搞台獨」，賴清德一再澄清「沒有台獨問題」；如今又選在國民黨主席鄭麗文訪美前，由邱義仁接棒洗台獨、打預防針，顯示賴清德無法說服華府。

聯合報社論／警察淪為詐團及權貴小弟，劉世芳不在乎？

玉山國家公園登山口的管制林道，因員警對特定人物放水，遭山友怒批特權。但這只是警紀淪喪的冰山一角。最近接連爆出警官涉嫌為潛逃罪犯通風報信，多名警官為詐團通風報信，乃至為拚業績而勾結幫派，種種離譜行徑讓人瞠目結舌。警察應為人民保母，現在卻包庇不法、護航權貴，毫無底線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。