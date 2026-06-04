聯合報黑白集／我們不擔心沈伯洋

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）。 記者杜建重／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋上節目自爆，曾為了玩遊戲，一年「課金」數十萬元，還因此被老婆唸。沈伯洋曾說，其存款一度只剩十八萬元，為參選還向銀行貸款兩百萬元；似非寬裕之輩。因此，他年花數十萬在電遊上，還真有點不尋常。

沈伯洋基本上是個可塑性很高的人。為了參選，他剪掉滿頭鬈髮，迅速「變髮」。他又從黑熊創辦人、認知作戰專家，搖身改走「文青路線」，甩掉滿身戰鬥氣味，青鳥也大力吹捧。但萬變不離其宗，「課金」之事，告訴了我們沈伯洋的本質。他也承認，自己的興趣就是電動、漫畫、動畫；何況除以十二之後，其實也不算太多。

參選後，沈伯洋向對手蔣萬安發射了幾波高射砲，可惜準頭稍差。例如，他罵蔣萬安是讀稿機，等於一路罵到賴清德、蔡英文。他批台北標榜ＡＩ城，卻連最基礎的電都沒解決；這傷的還是賴政府。他譏「雙城論壇」淪為中國滲透破口，卻說不出自己的「無限城論壇」到底要跟誰談。

沈伯洋愛打電動不是壞事，多位綠網紅便幫他辯白，這比上酒店、玩女人健康多了。我們倒不擔心打電動這件事，課金太高的問題，留給他妻子傷腦筋就好。我們好奇的是，沈伯洋那些關於認知作戰的奇想，黑熊學院傳授的那些社會防衛思維，是否都是他從虛擬遊戲中得到的靈感？