聯合報社論／我海域被瓜分竟然叫好，外交部的小腦症

外交部發言人蕭光偉。 圖／聯合報系資料照片

日本與菲律賓近日啟動海域劃界談判，兩國協商之海域，與我國東部及東南經濟海域高度重疊。令人錯愕的是，我外交部第一時間竟對日、菲作法表示「肯定」，聲稱願意「共享海資源」，簡直不知所云。直到漁民群起抗議，外界質疑政府喪權辱國，外交部才改口稱要捍衛台灣海域主權和漁權，呼籲日菲「不應排除台灣」。外交部的遲鈍和軟弱，讓人搖頭三嘆。

在事關主權和漁權的重大議題上，外交部由發言人蕭光偉輕率發言，是不可原諒的事。這就好像盜匪侵門踏戶闖入住家，主人竟拱手說「歡迎來坐」一樣，不可思議。外交部如此離譜的回應，主因有三：一是對國家利益判斷只有幼稚的黑白思維，以為「大哥哥」日本做的事必然是對的，不敢有異議；二是一團漿糊的「盟友」價值，以為日菲皆為印太戰略盟友，便該無條件支持；三是怠懶的外交心態，以為可搭既有的台日、台菲漁業協定「便車」，台灣無須參與談判即能坐享其成，真是異想天開。

正因如此，當中國大陸海警局迅即展開因應，派出「岱山艦」編隊到台灣東部海域「執法巡查」，我國外交部卻對日菲瓜分我國海域表示「肯定」，並稱我主權問題毋須陸方置喙。賴政府「反中」反到極致，不時出現這類「小腦症」思維，分不清楚現實與想像，也無法判斷國家的利弊得失。賴總統執政後，充滿這種自損自限的決策思維，屢喚不醒；這次外交部的誤判，可謂集中反映了民進黨的反中幼稚症。

試想，鄰國在我們的經濟海域開趴「切蛋糕」，卻不問主人同意與否，也不邀台灣參加，我外交部竟然還興高采烈給予「肯定」。如此天真的政府，還有什麼主權意識嗎？當漁民望著東南傳統海域可能被奪而哀嘆，只見大陸岱山艦出動護海，而我們的海巡艦又在哪裡？台灣自己的海域，如果只能靠中國大陸的艦艇巡航，賴政府喊再多「愛台灣」，會有人信嗎？

對這次菲日談判瓜分我東部海域，宜蘭蘇澳漁會及屏東東港漁會都表達了強烈的憂慮。東港漁會總幹事鄭鈺宸指出，這塊海域，正是台灣漁民捕捉黑鮪魚、鮪魚、旗魚等高經濟價值魚種的重要傳統漁場，台灣無論如何要參與談判，不能任由他國瓜分。漁民心中更深的恐懼，是擔心當年的「廣大興廿八號事件」重演，二○一三年，我漁民在中華民國經濟海域捕魚，卻遭菲律賓公務船粗暴射殺。遺憾的是，賴政府完全無法記取前車之鑑，更不顧海域的劃分會影響漁民的生計和國家的尊嚴。

事實上，我國和日本的漁業協定，也是歷經多年波折及協商，才得以簽訂。二○○五年春天，我漁民在東北海域捕撈黑鮪魚和鯖魚，屢遭日本保安廳公務船噴水驅離，甚至課罰巨款。當時外交及漁政單位態度軟弱，蘇澳漁民忍無可忍，遂自發性集結反包圍日本海巡艇，在海上對峙。後來，由立法院長王金平及國防部長李傑率立委和漁民搭鳳陽艦直奔衝突海域，持國旗宣示主權，才使風波平息。但台日簽訂漁業協定，則拖到二○一三年馬政府時代才完成。可見，海權和漁權的交涉是一場長期的拉鋸，政府若毫無主張，甚至愚昧地示弱示軟，只會使我方地位陷於不利。

外交部長林佳龍擅長從事一些儀式性的外交，動輒宣稱取得外交突破；事實上，那多屬個人的虛功與浮名，對國家並無太多實質助益。這次面對日菲瓜分我國海域，外交部第一時間作出幼稚的回應，凸顯這種虛浮外交策略正走上「小腦化」的歧途。