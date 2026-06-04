經濟日報社論／AI新十大建設 要助傳產破繭重生

AI新十大建設，要助傳產破繭重生。AI示意圖。（路透）

去年歐盟提出「AI大陸行動計畫」，美國端出「AI行動計畫」與「創世紀任務」，日韓也相繼完成AI基本法立法，一場以國家為單位的AI競賽全面展開。史丹佛大學最新《AI指數》報告指出，全球企業的AI投資在2025年一年內倍增，已有約70%的組織在至少一項業務流程中導入生成式AI；國際貨幣基金（IMF）更示警，全球約40%的工作將受AI衝擊。導入AI已不是「要不要做」，而是「快不快」的生死競速。台灣今年正式公布《人工智慧基本法》，並啟動涵蓋智慧應用、關鍵技術與數位基磐三大主軸的「AI新十大建設」；方向值得肯定，但真正的成敗，要看AI能否走進那些長期被低估的傳統產業。

過去談台灣AI實力，焦點總落在硬體。台灣先進製程全球市占突破70%，在攸關AI晶片的先進封裝，台積電更握有近乎獨占的地位，是毫無疑問的「AI硬體強國」；但根據工研院資料，台灣在AI智慧應用的全球占比卻不到1%。如何將優勢從「製造領先」延伸至「應用與解決方案輸出」，才是這場升級戰真正的關卡，而最值得借鏡的，是國際重工業如何運用AI讓「老產業」脫胎換骨。

以鋼鐵為例，南韓浦項製鐵（POSCO）將深度學習導入高爐，打造出全球第一座獲世界經濟論壇列為「燈塔工廠」的智慧高爐，單是2號高爐每日鐵水產量便增加240噸、能耗降低10%，四年省下逾2,500億韓元；日本JFE、美國Big River Steel也已把AI嵌進煉鋼核心製程。石化與水泥同樣如此：德國巴斯夫（BASF）以AI數位分身把研發成本降30%、新品開發時程縮40%；沙烏地阿美（Aramco）以4萬個感測器監控油井，並推出全球首個工業用大型語言模型；墨西哥西麥斯（CEMEX）導入AI窯爐控制，首年獲利即提升7%。

難能可貴的是，台灣的傳產龍頭也沒有在這場轉型中缺席。中鋼至今已完成逾325個AI專案、創造年效益近新台幣16億元，並把AI導入燒結製程，一年估可減碳2.2萬噸；台泥則透過歐洲子公司，運用無人機與AI影像辨識進行廠區智能巡檢。這些案例共同印證：AI最肥沃的應用土壤，往往就在那些被外界低估的傳統產業裡。

這也凸顯「AI新十大建設」最關鍵的著力點，是把資源明確導向「百工百業智慧應用」。整套規劃由跨部會統籌分工，設定2028年服務業與製造業AI普及率達50%，並以2040年創造逾15兆元產值、50萬個高薪就業、AI實力挺進全球前五名為目標。這條「以大帶小」的路徑，與國際傳產的轉型軌跡完全契合──重點不在催生幾家明星企業，而在把領頭羊的成功經驗，擴散到成千上萬家台灣過往引以為傲的中小企業。

在數位基磐的布局上，方向同樣抓得準。勤業眾信（Deloitte）報告指出，2026年全球AI推理運算需求將占整體AI運算約三分之二，將大幅推升算力與資料中心的迫切需求；矽光子、主權AI算力與量子運算的投入，確實打中了AI時代的發展瓶頸。資誠（PwC）更預估AI到2030年將為全球GDP貢獻最高15.7兆美元。這是一場不容缺席的世紀競賽，台灣手握半導體與完整供應鏈的底牌，過去真正缺的，是把硬體優勢轉化為應用實力的整合與決心。

昔日十大建設的實體成果讓民眾深具共鳴，今天AI的數位普及卻相對無形。衡量這套政策成敗的標準，不在於簡報上的數字有多漂亮，而在於三年後，一家中小型鋼廠是否真的因導入AI、提升產品價值而打入國際供應鏈，一位基層照護人員是否真的因機器人協作而減輕過勞重擔。同時，面對IMF所示警的職場衝擊，2028年前培育及延攬40萬AI人才的承諾必須確實兌現，社會安全網與技能再造也得同步到位，否則紅利只會更向少數產業集中。方向已然清晰，框架也已成形，國際的成功案例更證明這條路走得通；接下來真正的考驗，是逐一落實的耐心，以及讓百工百業都能「破繭重生」、真正「有感」的決心。