聯合報黑白集／邱義仁二洗台獨新語

國安會前秘書長邱義仁。圖／聯合報系資料照片

總統府資政邱義仁接受中央社訪問，強調賴總統兩岸政策「延續蔡英文路線」，維持現況。川普說「不想看到有人搞台獨」，賴清德一再澄清「沒有台獨問題」；如今又選在國民黨主席鄭麗文訪美前，由邱義仁接棒洗台獨、打預防針，顯示賴清德無法說服華府。

邱義仁說，外賓詢問賴總統是否推動台獨，並質疑賴政府推動「韌性」。他駁斥「韌性台獨」的說法，辯稱提升全社會防衛韌性，是因中國對台滲透擴大，「若不處理，國家搞不好就完蛋了」。亦即，抗中是為國安，而非謀獨。可見，問題不只在台獨黨綱，連抗中仇中都被美中視為踩紅線。

「韌性台獨」是北京定義賴清德「倚外謀獨」的用語。川普對台灣問題傾向習近平，邱義仁卻在北京設定的語境向美方澄清，顯示賴政府已無話語權。諷刺的是，「提升韌性」原是美方要求蔡政府去中化的期待，默許事實台獨；如今川普巴望習近平訪美，還會埋單邱義仁說法嗎？

六年前，邱義仁曾替蔡英文洗刷過台獨，稱「除非瘋了，才搞台獨」。當時川普為連任猛打抗中牌，批准對台軍售，導致台海軍事緊張。如今川普想和習近平交朋友，不容台獨攪局，邱義仁只好重作馮婦。

美國抗中和中都拿台獨當籌碼。邱義仁歷經催生、捍衛、到二度洗台獨；其中不堪，應點滴在心頭。