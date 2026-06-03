聯合報社論／警察淪為詐團及權貴小弟，劉世芳不在乎？

內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片

玉山國家公園登山口的管制林道，因員警對特定人物放水，遭山友怒批特權。但這只是警紀淪喪的冰山一角。最近接連爆出警官涉嫌為潛逃罪犯通風報信，多名警官為詐團通風報信，乃至為拚業績而勾結幫派，種種離譜行徑讓人瞠目結舌。警察應為人民保母，現在卻包庇不法、護航權貴，毫無底線。

吳鳳科大助理教授葉國献帶友人開著四輛名車駛入塔塔加林道管制區，大剌剌停在登山口，成群下車打卡。此處是登玉山的管制林道，車輛禁止進入，四輛名車卻長驅直入，引發山友反彈。放行的保七總隊宣稱，葉國献等人駕車至塔塔加小隊，向值班警員自稱認識阿里山派出所所長劉光浩，警員未確認通行管制就放行。葉國献事後致歉，劉光浩否認對同仁施壓；保七總隊第六大隊則坦承員警放水，聲稱將嚴懲疏失。因相關人士說詞破綻百出，引發外界怒火。

外界的不信任，其來有自。看看最近幾個警紀案件，即一目了然。因炒作ＴＤＲ遭判刑三十年五個月定讞的鍾文智，在發監前棄保潛逃，事後追查發現，鍾文智原應定期到派出所報到，卻有派出所主管幫他偽造簽到。護航的警官被查出，因經常接受鍾文智招待，並不時洩漏警察臨檢情資給對方，甚至幫他查詢股市聞人個資。堂堂警官，所作所為卻宛如鍾文智的小弟。

類似的警界醜聞，並非單一事件。曾重創警界聲譽的翁茂鍾案、八八會館案，都是警界與商人時相往來，或透過警友會名義捐款贊助警察活動開銷，以換取警察大開方便門，包括出事也有人關說護航。翁茂鍾因炒作股票遭判刑，檢方同意他以「社會勞動」取代入監；豈料，檢方讓他到住家附近的派出所服社會勞動，實際上他卻在派出所與警察泡茶聊天、批公文，即使未前往報到，也有警官幫他簽到。檢警作踐自己的公權力，莫此為甚！

更離譜的是，最近苗栗地院的一份判決揭露：幾年前一起新竹幫派分子開槍事件，當時警方快速宣告破案；但真相卻是：負責偵辦的小隊長與涉案幫派分子合作虛構案情，讓幫派交出一名少年頂罪了事。從蒐證過程，到查獲槍枝的車輛，及抓到少年的地點，都由小隊長與幫派老大共謀安排，小隊長竟還因此贏得破案績效。現實版的無間道，警匪一家親到這個地步，人民還能奢望司法正義嗎？

高雄最近接連爆出的警察勾結詐團事件，更是駭人聽聞。在新興分局，曾當選「模範警察」的員警被查出向詐團首腦借錢，並利用警政系統外洩被害人個資，乃至檢方查緝線索給該犯罪組織。在林園分局，則有員警包庇在詐團工作的弟弟，還擔任軍師教導詐團如何誘騙民眾購買虛擬貨幣，及如何應對警方盤查。賴政府最近砸大錢宣導防詐，身為打詐急先鋒的警察卻和詐團勾結，豈不諷刺！此外，另有員警受理未成年少女遭性侵的報案後，發現涉案人是高市衛生局官員後，竟未依法保護，卻將被害者送交由侵害者諮商，讓少女陷入二度受害風險。

警察身為人民保母，卻棄己身職責於不顧，不僅成為加害者的幫凶，濫權護航違法的權貴，利用公權力助紂為虐。這些無處不在的惡例，讓台灣形同無法無天的國度。更可議的是，警察為權貴護航、與犯罪集團勾結的案例層出不窮，政府的回應卻只有形式的嚴懲宣示，卻缺乏杜絕警紀渙散及糾正黑白無間道的決心，所謂的法治正義要說給誰聽？當警察爭相當起詐團護法及權貴小弟，內政部長劉世芳不覺得自己有責任嗎？