經濟日報社論／台灣必須躍升AI文明中心

台灣必須躍升AI文明中心。記者余承翰／攝影

6月1日傍晚，台北流行音樂中心一票難求。輝達執行長黃仁勳踏上舞台，開口第一句話是「回到家真好」，全場掌聲雷動。那一刻，許多人心裡明白，這句話並非客套，而是一種精心布局之後的真情流露。黃仁勳在GTC Taipei 2026的主題演講中，正式宣告Vera Rubin超級電腦進入量產，並發表首款筆電專用SoC晶片RTX Spark，最後以一句「We did this with Taiwan」為演講作結，讓全世界再度聚焦台灣這塊彈丸之地。

但興奮之餘，我們恐怕更需要冷靜思考一個問題，台灣在這場AI革命裡，究竟扮演什麼樣的角色？是真正的共同創造者，還是一個被高度依賴、卻也因此高度脆弱的供應鏈節點？

黃仁勳這次演講的格局比以往更大，他不再只談GPU晶片，而是把輝達重新定義為「基礎設施公司」，構建一個從資料中心延伸到個人電腦、自動駕駛、人形機器人的完整AI生態系。Vera Rubin平台的訓練效能是前一代Blackwell的3.5倍，推論成本則降至十分之一，而RTX Spark則是首款由輝達與聯發科共同設計、台積電3奈米製程打造的AI代理PC晶片，預計2026年秋季上市。更引人注目的是，黃仁勳展示的那張「背板」上，密密麻麻列出超過150家台灣供應鏈夥伴，台積電、鴻海、廣達、聯發科無一缺席，甚至還點名了五家他每次來台必訪的美食店。

那五家餐廳的出現，乍看是溫馨的幽默，背後卻有深意。輝達不只需要台灣的晶圓廠和組裝廠，它需要台灣這整個地方，包括那種密集、彈性、反應快速的產業生態，以及支撐這一切的人才與文化。台灣的工程師可以在一周內給出修改後的新版本，這種速度在其他地方很難複製。台灣不是一個零件，而是一個生態系統。

問題是，當一個生態系統被如此高度依賴，它的戰略自主性在哪裡？

過去幾年，地緣政治的緊張局勢讓「台灣風險」成為全球投資人的熱門詞彙。在大國競逐與貿易規則不確定性升高的環境下，如何維持供應鏈的彈性、可靠性與不可替代性，並降低對單一市場與政策變動的曝險，已是台灣產業長期必須面對的關鍵戰略課題。台積電固然在海外布局德國、日本、美國廠，但核心技術與最先進製程始終留在台灣本土。這是一種刻意為之的戰略定錨，讓台灣的不可替代性成為一種保護，但也意味著台灣永遠站在衝突風險的最前線。

有人說，技術上的不可取代就是最好的護身符。這話有幾分道理，卻並非全部的真相。真正的護身符，是讓所有人都在你的成功裡有利益，讓離開你的代價比合作更高。黃仁勳的演講裡其實已經示範了這個邏輯，他讓輝達的成功與台灣深度綁定，讓全球AI產業的每一次躍進，都必須通過台灣這個節點。這是商業上的互利，也是地緣上的一種穩定機制。

從技術面看，這次GTC演講揭示的不只是一兩款新晶片，而是一個完整的「代理式AI」時代宣言。黃仁勳描述的未來，AI不再只是工具，而是具備自主行動能力的「代理人」，能夠理解環境、推理決策、操控工具、完成任務。這種AI進入個人電腦、進入汽車座艙、進入機器人的身體，意味著未來每一個運算裝置都將成為AI工廠的延伸端點。這是個人電腦史上首次將CPU、GPU與高速互連全部封裝在同一塊晶圓上，過去只有頂尖AI實驗室才能在伺服器機房享有的架構，如今被濃縮進一台筆記型電腦大小的裝置中。

黃仁勳把台灣的夜市、豬腳、水果攤與台積電、鴻海並列在同一張投影片上，這個舉動看似玩笑，卻是他對台灣最真誠的詮釋，這裡不只有精密的製造能力，還有讓人想一再回來的生活溫度與文化底蘊。AI的未來需要強大的算力，但算力背後，必須有溫暖的人。而台灣，從來不缺的就是這樣的人。

台灣接下來要思考的，是如何把這個獨特的位置，從被依賴轉化為主動引領，讓「We did this with Taiwan」，變成「We lead this with Taiwan」。