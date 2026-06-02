聯合報黑白集／核四啟用也成主流

已停工的核四廠。 圖／聯合報系資料照片

去年「核三延役公投」獲得投票者七成四同意後，賴政府宣布核二、核三重啟評估。近日親綠民團「台灣勵志協會」公布的民調，更有近八成民眾支持「啟用核四」。此舉，不啻踢倒綠營最後一塊反核神主牌。

民進黨反核，是從「反核四」開始。「封存核四」曾是主流民意，直到五年前的「核四解封公投」，支持者仍未及半，在四大公投裡同意比率最低。如今，連民進黨支持者在親綠民調中，竟有七成贊成核四啟用，民意已完全逆轉。

「重啟核二、核三」或「啟用核四」成為主流民意，除顯示「反核」逆流已過，也反映民眾的缺電危機感與日俱增。這一切，都是民進黨錯誤的能源政策所致。華而不實的非核家園，已被民意拋棄。

連輝達執行長黃仁勳都幾度公開示警電力不足，民進黨仍然狡辯。在「北士科缺電還是缺變電所」的論戰中，綠營市長參選人沈伯洋更以「備轉容量率廿一％」，聲稱台灣不缺電。事實是，每天光電退場後，夜間高峰備轉容量率常不足十％，有時低到五％，說供電無虞根本是場騙局。

何況，若不缺電，何須評估核二、核三重啟？賴政府宣稱的核電三原則，其中之一便是「社會共識」。如今高達七、八成民意支持啟用核四，證明主流民意已從反核迷思中覺醒；不但要重啟核電，爛尾樓的核四也得收拾了！