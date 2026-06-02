聯合報社論／川賴通話嗎？看川普對台日兩張臉孔

川普會不會與賴清德總統通話？美國媒體認為，在習近平今秋訪美前，不太可能實現。 （路透）

川習會後，美國會不會暫緩對台軍售，成為最大懸念。對此，美總統川普兩度提到會與賴總統通話。但最近美國媒體報導，在中國國家主席習近平今秋訪美前，川普無意與賴總統通話。川普決策風格反覆莫測，但他曾明確表達對台獨的疑慮、對軍售的猶豫，及對晶片的覬覦；無論如何，賴清德已沒有機會在電話中向川普解釋了。

真正的問題，其實不是川普和賴清德有沒有機會通上話；而是即使通話，賴清德在台獨、軍購和晶片等議題上，也只能聽川普說教。以川普之風格，賴清德難保不會在通話中遭遇澤倫斯基在白宮的那類羞辱。

日本媒體報導，在川習會中，習近平點名批評日本首相高市早苗與賴總統；川普則肯定高市早苗的領導能力，並袒護高市早苗。報導沒有提到川普對習近平批評賴清德的回應，但會後川普警告台灣「有人倚美謀獨引戰」；他對賴清德的態度，可想而知。

對台及對日的態度反差，在川普的空軍一號飛離北京的一刻，即表露無遺。川普在機上與高市早苗進行十五分鐘電話會談，高市隨後透露川習會曾討論日本議題，感謝川普對日本「提供極大協助」。高市早苗的感謝，映射她深獲川普背書的喜悅。

但在台灣議題上，川普的談話，卻讓賴政府連怎麼說「感謝」，都變得尷尬。總統府感謝川普自第一任期以來對台海安全的持續支持；但川普其實拒絕正面回答美國是否保衛台灣，反而表態不想跋涉九千五百英里去打仗。總統府也感謝川普持續提供我國精良武器，規模與金額皆創新高；川普則明言那是很好的談判籌碼，可能批准，也可能不批准。而美國代理海軍部長高雄則在國會證稱，已暫緩處理對台軍售。

川普訪陸，台日都有被出賣的焦慮，但川普對高市早苗與賴清德卻親疏有別。高市三月搶先赴美，獻上大禮，在經濟、安全、能源及中東等各項議題上積極配合川普政策，務求在川習會前使美日立場一致。高市使出渾身解數，輕易搞定川普；川普當場擺笑臉，說與習近平會談時，會為日本說好話。

高市在川普面前其實也踢過鐵板。去年她的「台灣有事論」引發風波，中國大陸反彈強烈超乎預期。當時川習曾經通話，川普隨後再與高市通話，但高市並未獲得川普明白力挺。高市與川普這兩次通話後的反應差異，說明川普對美日同盟的支持還是有底線的；因台獨而引發戰爭，恐怕被畫在這條底線之外。而這正是賴清德在川普面前的處境。

事實上，賴清德討好川普更用力，以軍購表忠，獻晶片交心，關稅徹底跪降，掏空台灣家底投資美國，不惜滅農和犧牲食安遞投名狀。賴清德不准人民「疑美」，卻難擋美國「疑賴」。川習夜話台灣，川普回頭就不點名警告賴清德，說有人想要台獨、想要戰爭，但別想美國會無條件支持。

川普重畫全球戰略地圖，在西半球強化美國霸權，印太安全則要區域各國分攤，日本須作更多承擔。日本也提高國防預算，修改安保戰略，解禁集體自衛權，出口武器。賴清德想把「台灣有事」連結日本，日本也把「台灣有事」納入戰略考量。習近平痛批高市早苗的新型軍國主義和賴清德的台獨，結果川普大力為高市辯護，卻指責台獨想把美國捲入戰爭。

高市感謝川普相挺，賴清德則急著大喊「沒有台獨問題」，然後剉咧等川普的電話宣判。外長林佳龍批習近平是「整天哇哇叫的麻煩製造者」；但在川普眼中，整天哇哇叫的麻煩製造者，卻是在台灣。