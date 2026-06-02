經濟日報社論／台灣要打造戰略科技產業鏈

無人機示意圖。 聯合報系資料照

在地緣政治風險急遽升高、全球供應鏈重組加速的此刻，台灣國防議題早已不只是軍事問題，更是產業競爭力與國家經濟安全的核心戰略。此次立法院未能通過行政院原規劃之軍購方案，除了朝野認知差異外，也凸顯出台灣對於國防自主與產業自主之間連結的理解，仍有待全面升級。

長期以來，台灣在國防建構上過度依賴對外採購思維。軍購固然能在短期內補足部分戰力缺口，但真正決定一個國家安全韌性的，不只是武器數量，而是能否建立自主可控的戰略科技體系。

俄烏戰爭已經清楚證明，現代戰爭的核心不再只是大型傳統武器，而是大量結合人工智慧、即時通訊、低成本無人機與衛星系統的分散式科技戰力。這背後比拚的，其實是產業供應鏈整合能力、創新速度，以及民間科技實力的動員能力。換言之，國防工業已不再只是軍工產業，而是整體科技產業實力的延伸。

從國際經驗來看，美國近年積極推動國防科技新創化，已成為全球最重要趨勢之一。包括SpaceX、Palantir與Anduril等企業，皆已從民間科技公司逐漸成為國家安全的重要支柱。以色列更長期透過軍民兩用科技體系，建立完整的國防創新生態系，讓國防需求成為帶動新創、創投與高科技產業升級的重要引擎。

反觀台灣，雖擁有全球領先的半導體、IT與AI技術與製造能力，但國防科技與民間科技體系之間，仍存在高度斷裂。許多優秀的新創團隊與科技企業，缺乏投入國防產業的制度誘因；而創投資本對軍民兩用科技領域，也因政策不明確與市場規模不足而相對保守。這使得台灣空有世界級科技實力，卻尚未真正形成戰略科技產業聚落。因此，當前政府最需要思考的是如何透過產業政策與租稅制度改革，將國防自主正式納入國家產業發展戰略。目前外界提出修正《產業創新條例》，將國防科技、AI、半導體、低軌衛星、無人機、資安與軍民兩用科技納入投資租稅獎勵範圍，便是值得積極推動的重要方向。

尤其近年政府稅收超徵、整體財政狀況相對穩健，更代表台灣其實具備推動長期戰略投資政策的財政空間。若能將部分財政資源轉化為長期性的投資誘因，吸引保險資金、創投基金、法人機構與大型科技企業投入戰略科技，不僅有助於降低國防對外依賴，更能創造新一波產業升級與高附加價值成長動能。

更重要的是，台灣不能只把國防視為支出，而應視為帶動產業升級的投入。歷史早已證明，許多重大科技突破，最初皆來自國防需求。從網際網路、GPS到衛星通訊與AI技術，背後都與國防科技研發密切相關。若台灣能建立完整的國防科技生態系，未來不僅有助提升安全韌性，更可能進一步帶動民間產業創新、人才培育與高薪就業機會。

此外，台灣亦應積極爭取國際國防科技合作契機。隨著烏克蘭戰爭改變全球軍工產業格局，現在已有許多國外無人機技術團隊與相關新創企業，正尋求亞洲供應鏈合作夥伴。台灣若能結合本身半導體、電子與精密製造優勢，便有機會成為全球民主供應鏈中的重要戰略科技基地。

在此過程中，國發基金角色尤其關鍵。政府不應只是被動提供補助，而應更積極扮演戰略投資者角色，串聯創投基金、法人機構與科技企業，建立國防科技投資平台。台灣正站在一個關鍵轉折點。未來的國力競爭，早已不是單純軍備競賽，而是科技、產業、資本與創新生態系的全面競爭。

當國際局勢愈趨不確定，台灣愈需要建立屬於自己的戰略科技自主能力。唯有讓民間科技能量、創投資本與產業政策共同合力，台灣才能在全球新一輪戰略競爭中，建立兼具安全與經濟韌性的未來。