聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／民進黨的世說新英語
民進黨最近上下變身為英文老師，美國總統川普提到有「somebody」在搞台獨，僑委會委員長徐佳青卻表示，「somebody」不一定是指人，否則應該說「one body」；ＡＩ教父黃仁勳說台灣需要更多energy，綠委沈伯洋超譯成「需要變電所」，民進黨指鹿為馬的功力又再上層樓。
川習會後，川普對台灣的發言明顯愈來愈不友善，不僅說有人在搞台獨，還將台灣稱為「the place」，表示不會為台海而戰，更再三抨擊台灣偷了美國的晶片。
面對這些輕蔑用語或不實指控，賴政府不敢有絲毫抗議或駁斥，卻反過頭硬拗翻譯。前幾天，賴清德總統還送上中文版《張忠謀自傳》，請美國在台協會處長谷立言轉交川普。先不論川普是否看得懂，要以此對「晶片小偷」之說導正視聽，也未免太阿Ｑ。
近日來台的黃仁勳再次就供電問題提出呼籲，說「台灣需要更多能源」，戳中民進黨缺電議題的痛點。沈伯洋說，黃仁勳所指的是能源（energy）問題，並非擔憂電力（electricity），再怪罪北市變電所延宕。結果，隔天黃仁勳就連講四次electricity，表達對供電穩定的高度憂心，被外界解讀打臉沈伯洋。
沈伯洋化身成英文老師，進行台灣不缺電的認知作戰。但當黃仁勳被問到政府宣稱二○三四年前台灣不缺電時，他脫口而出的「maybe」，「沈氏英文」又如何翻譯？
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。