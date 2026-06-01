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聯合報黑白集／民進黨的世說新英語

聯合報／ 聯合報黑白集

民進黨提名台北市長參選人<a href='/search/tagging/2/沈伯洋' rel='沈伯洋' data-rel='/2/220120' class='tag'><strong>沈伯洋</strong></a>（中）。圖／聯合報系資料照片 邱德祥
民進黨提名台北市長參選人沈伯洋（中）。圖／聯合報系資料照片 邱德祥

民進黨最近上下變身為英文老師，美國總統川普提到有「somebody」在搞台獨，僑委會委員長徐佳青卻表示，「somebody」不一定是指人，否則應該說「one body」；ＡＩ教父黃仁勳說台灣需要更多energy，綠委沈伯洋超譯成「需要變電所」，民進黨指鹿為馬的功力又再上層樓。

川習會後，川普對台灣的發言明顯愈來愈不友善，不僅說有人在搞台獨，還將台灣稱為「the place」，表示不會為台海而戰，更再三抨擊台灣偷了美國的晶片。

面對這些輕蔑用語或不實指控，賴政府不敢有絲毫抗議或駁斥，卻反過頭硬拗翻譯。前幾天，賴清德總統還送上中文版《張忠謀自傳》，請美國在台協會處長谷立言轉交川普。先不論川普是否看得懂，要以此對「晶片小偷」之說導正視聽，也未免太阿Ｑ。

近日來台的黃仁勳再次就供電問題提出呼籲，說「台灣需要更多能源」，戳中民進黨缺電議題的痛點。沈伯洋說，黃仁勳所指的是能源（energy）問題，並非擔憂電力（electricity），再怪罪北市變電所延宕。結果，隔天黃仁勳就連講四次electricity，表達對供電穩定的高度憂心，被外界解讀打臉沈伯洋。

沈伯洋化身成英文老師，進行台灣不缺電的認知作戰。但當黃仁勳被問到政府宣稱二○三四年前台灣不缺電時，他脫口而出的「maybe」，「沈氏英文」又如何翻譯？

社論 沈伯洋 黃仁勳

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