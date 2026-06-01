聯合報社論／靠不義續命，黨產會好意思賴著不走？

黨產會主委林峯正表示，訴訟是調查的延續，訴訟沒結束，無法完成任務。圖／聯合報系資料照片

成立近十年的黨產會，花了人民納稅錢五億多元，如今早已無案可查，今年卻照編五千多萬預算，引發質疑。主委林峯正稱因還有訴訟，所以無法解散。當初黨產會打著「轉型正義」旗號，未審先判，強奪政黨及民間財產，導致訴訟纏身，更屢戰屢敗。如今林峯正竟以仍有訴訟為名，拒不退場、坐領高薪，天下有如此厚顏的組織嗎？

蔡政府一上任即成立帶著高度政治性的黨產會，目的稱是「促進威權統治時期之轉型正義」。首任主委顧立雄一上任即對國民黨及其認定的「附隨組織」，以轉型正義之名行擴權、追殺之實，對國民黨刨根斬底，就是要讓其無法翻身。

在過去黨國一體的時空背景下，國民黨黨產問題盤根錯節，本就難以一刀論斷。諷刺的是，黨產會打著威權統治時代轉型正義旗號，用的手段卻是不折不扣的威權復辟。最受到法界詬病的是，黨產會作為行政機關卻凌駕在司法機關之上，任意以一紙行政處分逕行凍結、查抄政黨與民間團體的財產，不僅違反程序正義，更侵害人民的財產權；包含救國團、婦聯會都因被認定為國民黨附隨組織，資產旋即遭凍結。

然而，黨產會不僅未經任何司法程序即恣意凍結民間團體財務，甚至還介入業務運作。以救國團為例，因其被認定為國民黨附隨組織，不僅該會任何支出都要經過黨產會同意，就連二○一八年南部發生水災，救國團主動募款發動救災、急難救助，都被黨產會刁難，要求需先「造冊」，不僅濫權，更是冷血。

也正因黨產會種種蠻橫粗暴、明顯違反法治的作為，自然引發後續一連串行政與司法訴訟，黨產會多以敗訴或被撤銷處分收場。其中指標性的大案：國民黨舊中央黨部、大孝大樓、國發院、革實院土地等追徵案，國民黨都獲勝訴；而中廣被認定為附隨組織遭追繳七十七億元，台北高等行政法院也判中廣勝訴，黨產會應撤銷原處分。黨產會運作近十年以來做出的行政處分達廿多項，涉及沒收或追徵的財產總值超過八三○億元，不僅多數都還在打官司，從屢戰屢敗的紀錄，也顯示其在法理上根本站不住腳。

更可議的是，經過這十年的「大清洗」，國民黨產早已被抄到見底，黨產會無新案可查，卻還堅持不退場；林峯正的理由是「還有訴訟在進行」，還稱訴訟也是調查的延續。然而，黨產會以不正手段侵害人民財產，已是第一重不正義；為此遭提訴訟救濟後，黨產會每年預算高達四、五千萬，用人民納稅錢與遭國家機器不當追殺的民間團體打司法戰，這是第二重不正義。

如今黨產會居然還要靠著因其不正作為遭「被告」續命，換言之，黨產會僅存的功能就是跟人民打官司，並靠著司法消耗戰，一干高官可以續領高薪，林峯正一年更坐領二百六十多萬元。光這三重的不公不義，最該被轉型正義的，就是黨產會！

面對立委質疑黨產會靠訴訟續命，林峯正竟大言不慚稱「被處分人若不提告就沒事」，民間組織及政黨被國家機器不當追殺，林峯正竟責怪被處分人不該行使救濟權，難道要束手就擒？甚至還被拿來當成黨產會拒不退場的擋箭牌，這厚顏程度已突破下限。

民間司改會出身的林峯正，九年前上任時稱最大願望是消滅黨產會，如今卻樂得一再續任，成為萬年主委，不僅不打算熄燈，儼然還想著第四任任期，早已忘卻初衷。相較設有落日條款的促轉會早於二○二二年五月結束，並將相關訴訟移轉部會，如今，誰來終結萬年黨產會？