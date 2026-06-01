經濟日報社論／台北電腦展 看見台灣優勢

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）本周登場。記者曾吉松／攝影

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）本周登場。今年最受矚目的，不是新產品與硬體規格，而是全球科技產業權力結構的變化。從輝達執行長黃仁勳、高通執行長艾蒙、英特爾執行長陳立武，到邁威爾、恩智浦等國際半導體巨頭高層齊聚台北，可以清楚看見：今日的台北電腦展，不再只是世界最大的資通訊展覽，而逐漸成為全球AI供應鏈與科技戰略的重要協調平台。

其中備受關注的，包括黃仁勳宣布加碼投資拉高到1,500億美元；超微執行長蘇姿丰也宣布將加碼投資台灣AI與半導體供應鏈100億美元，並點名深化與多家台灣企業合作。

若與全球另外兩大科技展相比，更能看出台北電腦展在AI時代的重要性。美國拉斯維加斯的消費電子展（CES），偏重智慧家電、電動車與未來生活場景；西班牙巴塞隆納的世界行動通訊大會（MWC），聚焦6G、電信設備與通訊標準。台北電腦展最大的特色，在於它展現的是「把AI真正做出來的能力」。

全球AI競爭背後，最後決定勝負的不是軟體模型，而是誰能掌握圖形處理器、先進封裝、高速傳輸、散熱、伺服器與資料中心供應鏈。這些能力最完整、最密集的供應鏈，幾乎都集中在台灣。CES展示的是「未來想像」，MWC談的是「全球連結」，台北電腦展呈現的，則是AI時代最關鍵的「實體落地能力」。

今年電腦展以「AI Together」為主題，也反映全球科技競爭模式正在改變。過去，科技產業強調單一企業的技術突破，但進入AI時代後，競爭已從單點技術競賽，轉向生態系競爭。今天的AI，不再只是單一模型，而是結合高端晶片、資料中心、雲端平台、機器人與智慧製造的龐大系統工程。未來真正重要的，不只是誰技術最強，而是誰能整合最多夥伴、建立最完整的協作體系。

而台灣最大的優勢，正是這種「共創能力」。從半導體、伺服器、散熱、高速傳輸，到系統整合與量產能力，全球很少有地方能像台灣一樣，在短時間內完成高度協同。某種程度上，台灣本身，就是全球AI共創模式典型的代表。

從今年展場中也可發現，全球科技巨頭關注焦點，已從生成式AI逐漸延伸至「實體AI」與「AI工廠」。機器人、自動駕駛、智慧製造、邊緣AI與資料中心建設，成為下一波產業主戰場。這意味AI正從虛擬世界走向實體世界，從聊天工具進入智慧工廠、醫療處所與城市治理。

然而，台灣雖掌握全球半導體與AI伺服器供應鏈優勢，也同時存在幾項隱憂。

首先，AI紅利高度集中於少數大型企業與部分供應鏈，中小企業與傳統產業未必同步受惠。若無法完成數位轉型與AI導入，產業落差恐將進一步擴大。

其次，AI產業高速成長背後，需要龐大且穩定的電力、人才與土地資源支撐。若能源政策、人才培育與基礎建設無法同步跟上，台灣未必能長期承接全球AI投資浪潮。

更值得警惕的是，台灣角色愈重要，地緣政治風險也同步升高。全球AI競爭，早已不只是商業競賽，而是國家競爭。從美中科技戰、出口管制，到各國建立半導體國家隊，都代表科技供應鏈正逐漸安全化與政治化。台灣既是全球AI供應鏈核心，也可能成為國際競爭與風險集中的焦點。

最後，台灣若希望進一步擴大台北電腦展的國際影響力，未來不能只停留在大型展覽思維，而應朝全球科技治理平台升級。一、擴大AI、機器人、低軌衛星、智慧移動與能源科技等跨域論壇，提升台北對未來產業議題的主導能力；二、結合國際創投、主權基金與新創媒合機制，讓台北成為亞洲AI資本與技術對接中心；三、強化與美、日、歐盟科技政策對話，逐步將台北電腦展升級為全球科技供應鏈安全與產業合作的重要場域。

世界正以AI重寫產業秩序、國家實力與全球權力版圖，台北電腦展所代表的，不只是科技產業的榮景與商機，更是台灣能否在下一輪全球競爭中，持續站上核心、掌握未來主導權的戰略高地。