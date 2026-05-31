聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／毒駕疑犯押放之間

聯合報／ 黑白集

全國<a href='/search/tagging/2/毒駕' rel='毒駕' data-rel='/2/141946' class='tag'><strong>毒駕</strong></a>件數暴增，行政院下令，各地警方從24日起實施為期三個月「強化查緝毒駕及斷源緝毒」專案，遏止毒駕。 圖／警方提供
全國毒駕件數暴增，行政院下令，各地警方從24日起實施為期三個月「強化查緝毒駕及斷源緝毒」專案，遏止毒駕。 圖／警方提供

毒駕已成重大危安隱患，在社會齊聲撻伐、檢警也順應民意積極聲押之際，卻傳出台中地院法官以「無反覆實施」之虞，讓兩名毒駕嫌犯無保請回，輿論譁然。

以往警方若攔查到唾液快篩陽性的毒駕疑犯，會等尿檢報告呈陽性後，再函送檢方偵辦，也因此肇致再犯空窗。警政署近日新修訂取締毒駕程序，搭配台高檢最新通令，要求一律依現行犯逮捕並積極聲押，就是為堵破口；從這裡也凸顯法官的「逆風向」。

從檢驗技術看，確實唾液快篩可能出現偽陽性，不若尿液鑑定精確；像不久前撞死老婦的女計程車司機稱是吃感冒藥才致快篩陽，也不能排除其可能。因而，若只以快篩陽來決定是否收押確屬武斷，更讓執勤員警面臨國賠風險。

但台中地院這兩起裁定，卻不免讓人質疑又是「恐龍法官不食人間煙火」？畢竟兩嫌均遭查扣毒品，一嫌經測試也行動恍忽；其無毒駕前科恐是因之前僥倖未被查獲，何況毒癮並非立即能戒斷。法官請回又無其他處分，他們只要「有車在手」，就很可能成為「馬路潛藏殺手」，其再犯機率豈可與其他犯罪一概而論！

打擊毒駕是全民共識，有賴警檢法齊一步調，才能發揮最大嚇阻及預防效果。在禁絕毒源、強制戒斷等嚴防毒駕再犯配套未齊之前，法官眼裡真不能只有被告人權。

社論 黑白集 毒駕 台中地院 無保請回 警政署

延伸閱讀

檢聲押毒駕 法官卻以無反覆實施之虞放人

法界：毒駕羈押 應考量成癮問題

路上開車搖晃、異常就攔查！台東14天抓11件毒駕 2人遭收押

Uber Eats外送員逆向四線道 北市中正一警攔查赫見他吸毒

相關新聞

聯合報黑白集／毒駕疑犯押放之間

毒駕已成重大危安隱患，在社會齊聲撻伐、檢警也順應民意積極聲押之際，卻傳出台中地院法官以「無反覆實施」之虞，讓兩名毒駕嫌犯無保請回，輿論譁然。

聯合報社論／谷立言苦口婆心，賴清德聽得進去？

在美國建國二五○周年酒會上，美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言引述了開國元勳傑佛遜和亞當斯的故事，兩個政治死對頭能成為親密摯友，見證民主不必意見一致，但可為持守民主自由核心價值共同努力。谷立言顯是對台灣政黨惡鬥有感而發，但在場的賴總統能否聽懂其弦外之音？

聯合報黑白集／羨慕西班牙

西班牙總理桑切斯稍早批評美國攻打伊朗是非法行為，讓人印象深刻。但桑切斯近日更受矚目的新聞是，他領導的工人社會黨總部遭到警方搜索，原因是黨內多人捲入貪瀆洗錢，且試圖干預司法辦案。這讓台灣網友大為驚嘆：哇，執政黨總部原來可以搜查喔！言下不勝羨慕。

聯合報社論／應對少子化危機，光靠撒幣難解結構沉痾

賴政府宣布投入三八○○億元的天價預算，推出力抗少子化的「十八招」。這項名為《台灣人口對策新戰略》的計畫，內容洋洋灑灑，標榜透過補助、減稅、企業友善職場等五大面向，將我國應對少子化的預算提升至將近ＧＤＰ一％的規模。問題在，少子化並非單純的「育兒成本」因素，而是年輕世代對未來徹底失去信心後，所投下的不信任票。面對總生育率慘跌，政府若僅簡化為預算競賽，恐怕無法觸及年輕世代不婚、不生的深層恐懼。

經濟日報社論／台美貿易協議 「代價」不容輕忽

美國正式公告台灣成為全球首個獲得232條款優惠待遇的國家，包括汽車零組件、木材製品關稅降至15%，部分航空零組件更豁免232關稅。政府強調此有助台灣產業擴大布局美國市場。然而，真正的問題不在爭取到的「利多」，而在那些被淡化、甚至未被充分揭露的代價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。