聯合報黑白集／毒駕疑犯押放之間

全國毒駕件數暴增，行政院下令，各地警方從24日起實施為期三個月「強化查緝毒駕及斷源緝毒」專案，遏止毒駕。 圖／警方提供

毒駕已成重大危安隱患，在社會齊聲撻伐、檢警也順應民意積極聲押之際，卻傳出台中地院法官以「無反覆實施」之虞，讓兩名毒駕嫌犯無保請回，輿論譁然。

以往警方若攔查到唾液快篩陽性的毒駕疑犯，會等尿檢報告呈陽性後，再函送檢方偵辦，也因此肇致再犯空窗。警政署近日新修訂取締毒駕程序，搭配台高檢最新通令，要求一律依現行犯逮捕並積極聲押，就是為堵破口；從這裡也凸顯法官的「逆風向」。

從檢驗技術看，確實唾液快篩可能出現偽陽性，不若尿液鑑定精確；像不久前撞死老婦的女計程車司機稱是吃感冒藥才致快篩陽，也不能排除其可能。因而，若只以快篩陽來決定是否收押確屬武斷，更讓執勤員警面臨國賠風險。

但台中地院這兩起裁定，卻不免讓人質疑又是「恐龍法官不食人間煙火」？畢竟兩嫌均遭查扣毒品，一嫌經測試也行動恍忽；其無毒駕前科恐是因之前僥倖未被查獲，何況毒癮並非立即能戒斷。法官請回又無其他處分，他們只要「有車在手」，就很可能成為「馬路潛藏殺手」，其再犯機率豈可與其他犯罪一概而論！

打擊毒駕是全民共識，有賴警檢法齊一步調，才能發揮最大嚇阻及預防效果。在禁絕毒源、強制戒斷等嚴防毒駕再犯配套未齊之前，法官眼裡真不能只有被告人權。