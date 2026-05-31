聯合報社論／谷立言苦口婆心，賴清德聽得進去？

AIT日前舉辦慶祝美國250周年獨立紀念日酒會，賴清德總統（右）出席與AIT處長谷立言合影。 圖／聯合報系資料照片

在美國建國二五○周年酒會上，美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言引述了開國元勳傑佛遜和亞當斯的故事，兩個政治死對頭能成為親密摯友，見證民主不必意見一致，但可為持守民主自由核心價值共同努力。谷立言顯是對台灣政黨惡鬥有感而發，但在場的賴總統能否聽懂其弦外之音？

ＡＩＴ這場酒會，藍綠政治人物都到場，大家都珍視和美國共守的民主價值，也同樣追求維護台灣安全的目標。然而，賴清德執政兩年來，所謂的「共同目標」似乎永遠只是總統文告裡的虛文；現實上，行政、立法彼此對峙，朝野惡鬥勢同水火，幾乎是史上僅見。賴總統從來不將化解歧見視為推動民主進步的要務，他甚至不斷製造政治衝突，不在乎撕裂國家社會。

同一天，即將訪美的鄭麗文在中常會強調，她訪美行的核心價值就是堅守中華民國憲法，開創和平穩定的兩岸關係，這符合美國利益。她也痛批賴政府架空憲法，偷渡實質台獨的「新兩國論」，把「護身符」變成引來戰火的「催命符」。儘管賴清德強調「沒有台獨問題」，但其兩岸政策與對憲政價值的扭曲，根本無法讓朝野齊心面對國家目標。

除了國家目標混亂，台灣社會當前的危機也是顯而易見，尤其少子化深淵始終無解。賴清德除在五二○許下月發五千元成長津貼的承諾，更推出十八項「大禮包」，稱為台灣人口對策新戰略。此一政策，基本思考和藍白共推的「未來帳戶」方向大略一致；政府的合理作法，應該是邀在野黨一起溝通協調，共同推出最佳方案。問題是，賴政府無論如何要將政策當成執政黨獨享的利多，拒絕讓在野黨參與；這種態度只會增加政策立法推動的障礙，看不出政府想要解決問題的決心。

事實上，賴清德端出這道耗資三千八百億的大菜時，綠委並不知情，顯然府院連和本黨立委溝通都懶得做。而立法院目前已有藍綠關於兒童「未來帳戶」法案在審查，藍綠立委都主張要有「自存機制」，衛福部卻以會擴大貧富差距為由，堅決拒絕。藍白主張引入「社會資金」操作，以減輕國家負擔；行政院卻以大水庫理論，要求中央和地方以預算支應。這也引來台中市長盧秀燕異議，要求政府不能老推這類「中央撒幣、地方埋單」的政策。行政、立法兩權已經相持不下，中央、地方財政權又糾纏不休，卓內閣還保持其「行政獨裁」的高傲姿態，看不出一點想要把事情做好、做對的樣子。

再怎麼說，朝野對於「成長津貼」或「未來帳戶」的思考方向一致；賴政府就算是出於選舉謀算，也應看出兩者之間有「求同存異」的空間。但賴政府卻不顧憲政倫理對國會應有的尊重，打算不理立法院，就是要自己捲袖子單幹。問題是，這麼大頭大腦的政策，未來要撒下數千億的預算，政府如果無視立法院「朝小野大」的現實，這個要延續數十年的政策，能走得下去嗎？只要花點心思溝通即能形成共識的政策，賴總統都懶得拿出力氣溝通，他自稱「堅持民主價值」的政府，還有誰信？

無論國家安全或人口危機，都是朝野必須共同承擔的，也是執政黨必須促成朝野共同面對的。然而，賴政府對綠營居於少數的國會，卻擺出不理、不協商及強行衝撞的蠻橫姿態，根本無助於解決問題。問題在，賴政府全無「病識感」，不願面對自己的弱點，不願以民主手段調解國家社會的多元意見，註定難以成事。這種反常作風，連谷立言都看不下去，但執拗的賴清德聽得進去嗎？