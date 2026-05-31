經濟日報社論／人口對策新戰略 恐實益有限

賴總統27日公布「台灣人口對策新戰略─家庭支持篇」，提出安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場到居住減壓等五大面向、18項措施，最快明年上路。記者杜建重／攝影

賴總統27日公布「台灣人口對策新戰略─家庭支持篇」，提出安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場到居住減壓等五大面向、18項措施，最快明年上路。從賴總統公布的時機來看，顯然和年底選舉有關，有違反財政紀律法「不受政治、選舉因素影響」之嫌。而所謂的「新戰略」夾雜舊有措施，民眾難以辨明，企業也需要調適，因此有必要先盤點檢核新增的措施，評析是否具有實效以及衍生的問題。

首先，最受矚目的應是0到18歲每人每月領5,000元的「成長津貼」。6歲以前全領現金；6至18歲每人每月領現金一半，另一半由國家撥存在「兒少帳戶」（簡稱TISA）。其實是仿效在野黨去年底早已提出的「投資兒童未來」政策構想，參考藍白立院黨團今年2月共同推動、正在立院排審的「台灣未來帳戶」TFA特別條例草案內容。

在野黨TFA的概念，就是替12歲以下兒童開立個別專門帳戶，初始由政府存入5萬元，政府每年和家庭相對各存入對等金額到專戶，透過專業機構投資生息，在孩童18歲時可領回人生的第一桶金，為成年後的婚育提前儲蓄。賴政府的成長津貼其實是跟進在野黨，「加碼」到18歲而已。可惜賴政府當初面對TFA特別條例，輕率地批評為增加財政負擔每年1,300多億，自己後來推出的TISA成長津貼，每年至少花費2,000億，反而成了難堪的雙重標準。

其次，TFA依照各家庭經濟情況選擇自存額度，政府一對一的加碼撥款存入，有充實孩子存款、鼓勵儲蓄的功效。而賴政府成長津貼的發給現金部分，可能被家長挪用於無關兒少未來的消費支出，與兒少「成長」毫無關連。

至於提高不孕夫妻的人工生殖補助以及生育給付，恐難以應對當前晚婚、晚生的趨勢，有必要再加碼。賴總統就職兩年後才提出，時效上已經錯失了許多年輕人最佳的婚、育時機，實在可惜。

婚假、產假、陪產假全面延長，值得肯定，且延假的工資可向政府申請補貼，有利於雇主支持。但育嬰假升級為育兒假，留職停薪仍維持二年，多出來的四年育兒假，讓未來重返職場充滿變數，恐無新增實質效益。

而育兒勞工每日可減一小時工時且不減薪，由政府補助企業全額工資，從0至3歲延長到12歲，對未生育的勞工和企業造成衝擊。因為長達12年、每日減一小時工時的「零碎時間」，很難找到職務代理，工作則落到未婚與未生育的員工身上，造成職場上的歧視與衝突。對企業而言，政府雖然補助企業短期代理及長期替代人力補助，仍對傳產業者不利，甚至影響企業將來避用婚育的勞工，造成愛之適以害之的問題。

在居住減壓方面，內政部在今年初立院修住宅法時，即說社宅20%當婚育宅「辦不到」，賴總統未來八年興建社宅13萬戶的政見，內政部也悄然下修至4萬戶，在供給不足下，將排擠其他單身、弱勢租屋族的權益。因此，賴政府想將社宅作為婚育宅比率由20％擴大40％，極可能窒礙難行。

在三明治族群減稅方面，18歲以下和70歲以上長者免稅額增加50％，對低薪（或低所得）的家庭，本來就免納所得稅或適用最低稅率，每年減稅實益僅2,500元，難以提高婚育的意願。何況，人口問題不只有少子化，超高齡社會產生的失智照顧，也是三明治族群的嚴重壓力，提高長照扣除額更有必要。

至於授權地方政府減免婚育家庭自住房屋稅與地價稅，對地方政府造成最主要的稅收流失，中央政府應給予彌補，才可能推動。而由於房地持有稅的稅基偏低，免稅實益對婚育家庭極為有限，還不如針對影響婚育意願較大的房價太高、薪資太低等問題，提出更好的住宅政策和資本所得稅對策，設法讓年輕人買得起或租得起房屋，或許更能減輕少子化的問題。