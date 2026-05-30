聯合報黑白集／羨慕西班牙

陳水扁（右）在總統任內收受陳敏薰（左）買官洗錢案，最近也由最高法院判決「追訴期已過」，不再追究。 圖／聯合報系資料照片

西班牙總理桑切斯稍早批評美國攻打伊朗是非法行為，讓人印象深刻。但桑切斯近日更受矚目的新聞是，他領導的工人社會黨總部遭到警方搜索，原因是黨內多人捲入貪瀆洗錢，且試圖干預司法辦案。這讓台灣網友大為驚嘆：哇，執政黨總部原來可以搜查喔！言下不勝羨慕。

台灣網友的艷羨，不是沒原因的。曾喊「賴清德是我乾爹」的前台南市副市長顏純左之子顏大鈞，以父親名義在外招搖撞騙吸金，詐得一・二億元。一審判他七年十個月，近日二審大逆轉改判他兩年、緩刑五年。網友大嘆，七年變免關，「乾爹」果然不是喊假的。

不僅如此，陳水扁在總統任內收受陳敏薰買官洗錢案，最近也由最高法院判決「追訴期已過」，不再追究。扁珍最早因這件「買官」案被判八年定讞，「洗錢」部分卻未一併起訴；而阿扁保外就醫卻在外面趴趴走，最高法院卻能這樣一筆勾銷，讓民眾瞠目結舌。在這種情況下，民眾聽到西班牙警方可以搜查執政黨總部，都不禁慨嘆：我們「小小多山的國家」只會追查在野黨。

在執政黨總部遭搜查案中，桑切斯有多位親信和親人涉案，罪名包括貪瀆及干預司法等罪，前檢察總長更因非法洩密抹黑政敵，被判停止公職兩年。對比賴清德提名徐錫祥任檢察總長遭否決，卻還能代理總長，你能不羨慕西班牙？