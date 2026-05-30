聯合報社論／應對少子化危機，光靠撒幣難解結構沉痾
賴政府宣布投入三八○○億元的天價預算，推出力抗少子化的「十八招」。這項名為《台灣人口對策新戰略》的計畫，內容洋洋灑灑，標榜透過補助、減稅、企業友善職場等五大面向，將我國應對少子化的預算提升至將近ＧＤＰ一％的規模。問題在，少子化並非單純的「育兒成本」因素，而是年輕世代對未來徹底失去信心後，所投下的不信任票。面對總生育率慘跌，政府若僅簡化為預算競賽，恐怕無法觸及年輕世代不婚、不生的深層恐懼。
台灣的人口斷崖已非警訊，而是現在進行式。去年總生育率不到○．七％，亦即女性一生平均生不到○．七個小孩。台灣今年出生數更恐跌破十萬大關，這意味著勞動人口萎縮、稅收基礎縮小，以及長照與社會福利支出加重，陷入惡性循環。賴政府試圖透過生育給付、育兒津貼等多重手段，「買」回年輕人的生育意願；但這種把預算建立在「二○二八年前每年經濟成長三％以上」的財政預估，其假設前提即存在高度風險。
台灣高度依賴外需，景氣循環的起伏從來不是我方可片面決定。一旦經濟成長不如預期，今天被視為投資未來的預算，明日便可能成為排擠公共建設與其他社福資源的沉重負擔。政府官員以「財政健康」為由痛快大撒幣，忽視人口結構崩塌將侵蝕未來的稅基，簡直是對國家財政的豪賭。
年輕人不生不養的核心原因，不外乎三點：一、高房價與低薪的失衡：在房價所得比過高的環境下，薪資成長追不上物價，縱有補助，育兒負擔依然沉重。二、職場環境與育兒壓力：政策上雖提供育嬰假，但職場的隱形歧視仍然存在，如升遷受阻、考績恐受影響。三、社會氛圍與「厭童文化」：社會對於兒童的不友善態度，育兒不僅是經濟負荷，更帶來心理與社交壓力。少子化表面看似個人選擇，本質上卻是整個世代對制度投下的不信任票。當青年連自己的未來都沒有把握，再多的現金補助，也很難轉化成對生養下一代的信心。
賴政府的「十八招」，多處仿效南韓做法。南韓曾是全球生育率墊底的國家，但透過系統性設計，近兩年已漸反轉。但南韓經驗的核心不在撒錢，而在於制度整合。例如推動「國民幸福卡」等配套，是將產檢、交通、調理等服務打包，形成一站式的支持系統。反觀台灣，資源投放碎片化，各部會各自為政，行政手續瑣碎，無法形成體貼的支持體系。
國際經驗一再證明，解決少子化不能只靠撒幣，須從居住、托育、勞動權益三管齊下。
首先，是居住成本。賴政府若不能解決高房價的畸形發展，任何補助最終都會被房租與房價吞噬。政府須將住宅視為民生必需品，而非任由業者將之當成投資炒作工具。其次，是托育體系。光有津貼不夠，必須有質與量兼具的公共托育體系，投入資源建置基礎設施，以減輕家庭的照護重擔。第三，是勞動結構的調整。縮短工時、落實彈性工作制，並消除職場上的性別不平等，這需要公權力介入，要求企業承擔社會責任。社會必須形成「孩子是國家與社會共同資產」的共識，並願承受較高稅負來支持這項政策。
少子化是一場漫長的國家體質調整，也是對政府治理能力的終極考驗。賴政府若只想利用撒幣策略收割近利，最後抵達的恐怕不是新生兒，而是更龐大的國家財務負擔。重點在，要讓年輕世代看見未來生活的希望，當他們相信只要夠努力就能安身立命，生育便不再是恐懼，而是對未來的投資與期盼。
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