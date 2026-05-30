聯合報社論／應對少子化危機，光靠撒幣難解結構沉痾

總統府27日舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」記者會，由賴清德總統率領府院團隊向國人說明政府因應少子女化與人口結構挑戰，最新的戰略方向。 圖／聯合報系資料照片

賴政府宣布投入三八○○億元的天價預算，推出力抗少子化的「十八招」。這項名為《台灣人口對策新戰略》的計畫，內容洋洋灑灑，標榜透過補助、減稅、企業友善職場等五大面向，將我國應對少子化的預算提升至將近ＧＤＰ一％的規模。問題在，少子化並非單純的「育兒成本」因素，而是年輕世代對未來徹底失去信心後，所投下的不信任票。面對總生育率慘跌，政府若僅簡化為預算競賽，恐怕無法觸及年輕世代不婚、不生的深層恐懼。

台灣的人口斷崖已非警訊，而是現在進行式。去年總生育率不到○．七％，亦即女性一生平均生不到○．七個小孩。台灣今年出生數更恐跌破十萬大關，這意味著勞動人口萎縮、稅收基礎縮小，以及長照與社會福利支出加重，陷入惡性循環。賴政府試圖透過生育給付、育兒津貼等多重手段，「買」回年輕人的生育意願；但這種把預算建立在「二○二八年前每年經濟成長三％以上」的財政預估，其假設前提即存在高度風險。

台灣高度依賴外需，景氣循環的起伏從來不是我方可片面決定。一旦經濟成長不如預期，今天被視為投資未來的預算，明日便可能成為排擠公共建設與其他社福資源的沉重負擔。政府官員以「財政健康」為由痛快大撒幣，忽視人口結構崩塌將侵蝕未來的稅基，簡直是對國家財政的豪賭。

總統府27日舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」記者會，由賴清德總統率領府院團隊向國人說明政府因應少子女化與人口結構挑戰，最新的戰略方向。 圖／聯合報系資料照片

年輕人不生不養的核心原因，不外乎三點：一、高房價與低薪的失衡：在房價所得比過高的環境下，薪資成長追不上物價，縱有補助，育兒負擔依然沉重。二、職場環境與育兒壓力：政策上雖提供育嬰假，但職場的隱形歧視仍然存在，如升遷受阻、考績恐受影響。三、社會氛圍與「厭童文化」：社會對於兒童的不友善態度，育兒不僅是經濟負荷，更帶來心理與社交壓力。少子化表面看似個人選擇，本質上卻是整個世代對制度投下的不信任票。當青年連自己的未來都沒有把握，再多的現金補助，也很難轉化成對生養下一代的信心。

賴政府的「十八招」，多處仿效南韓做法。南韓曾是全球生育率墊底的國家，但透過系統性設計，近兩年已漸反轉。但南韓經驗的核心不在撒錢，而在於制度整合。例如推動「國民幸福卡」等配套，是將產檢、交通、調理等服務打包，形成一站式的支持系統。反觀台灣，資源投放碎片化，各部會各自為政，行政手續瑣碎，無法形成體貼的支持體系。

國際經驗一再證明，解決少子化不能只靠撒幣，須從居住、托育、勞動權益三管齊下。

首先，是居住成本。賴政府若不能解決高房價的畸形發展，任何補助最終都會被房租與房價吞噬。政府須將住宅視為民生必需品，而非任由業者將之當成投資炒作工具。其次，是托育體系。光有津貼不夠，必須有質與量兼具的公共托育體系，投入資源建置基礎設施，以減輕家庭的照護重擔。第三，是勞動結構的調整。縮短工時、落實彈性工作制，並消除職場上的性別不平等，這需要公權力介入，要求企業承擔社會責任。社會必須形成「孩子是國家與社會共同資產」的共識，並願承受較高稅負來支持這項政策。

少子化是一場漫長的國家體質調整，也是對政府治理能力的終極考驗。賴政府若只想利用撒幣策略收割近利，最後抵達的恐怕不是新生兒，而是更龐大的國家財務負擔。重點在，要讓年輕世代看見未來生活的希望，當他們相信只要夠努力就能安身立命，生育便不再是恐懼，而是對未來的投資與期盼。