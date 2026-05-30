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經濟日報社論／台美貿易協議 「代價」不容輕忽

經濟日報／ 經濟日報社論

美國正式公告台灣成為全球首個獲得232條款優惠待遇的國家，包括汽車零組件、木材製品<a href='/search/tagging/2/關稅' rel='關稅' data-rel='/2/104646' class='tag'><strong>關稅</strong></a>降至15%，部分航空零組件更豁免232關稅。聯合報系資料照
美國正式公告台灣成為全球首個獲得232條款優惠待遇的國家，包括汽車零組件、木材製品關稅降至15%，部分航空零組件更豁免232關稅。聯合報系資料照

美國正式公告台灣成為全球首個獲得232條款優惠待遇的國家，包括汽車零組件、木材製品關稅降至15%，部分航空零組件更豁免232關稅。政府強調此有助台灣產業擴大布局美國市場。然而，真正的問題不在爭取到的「利多」，而在那些被淡化、甚至未被充分揭露的代價。

今年1月，台美正式簽署「台美對等貿易協議」。政府一再宣稱談判成功、守住國家利益，但隨著細節逐步曝光，所呈現的卻並非真正「對等互利」，而是一套高度不對稱的交換架構。

美國的談判模式，本質上是先透過加徵關稅施壓，再要求各國在市場開放、投資、採購與安全政策等方面讓步，才願意提供部分優惠。換言之，美國把自己加上的關稅，轉化為談判籌碼。

以汽車零組件為例，美方將原本約26.71%的稅率降為15%，政府稱為重大成果；但這些關稅原本就是美國後來額外加上的。如今只是部分調降，並非恢復原狀。台灣其實是先承受加稅壓力，再用讓步換取較低衝擊。

雖然其他國家也面臨類似的狀況，但政府也應說明台灣究竟還付出了什麼其他代價，而非一再強調「對等」與「順利」。

事實上，在「台美對等貿易協議」中，台灣讓步幅度極大。從關稅結構即可看出問題核心，台灣僅爭取稻米等27項農產品排除開放，其餘約6,400項產品須大幅降稅，其中約6,300項農工產品在協議生效時立即零關稅，為台灣自2002年加入WTO以來最大開放幅度。

反觀美國，原有最惠國關稅幾乎未動，僅調整後來加徵的對等關稅，即換取台灣多項承諾。整體談判結構仍明顯由美方主導，台灣主要目標其實只是降低衝擊與損失。

農業條款更是協議中最深層的制度性讓步。以花生為例，未來除立即零關稅外，台灣還承諾對花生等14項農產品放棄引用WTO特別防衛措施；代表未來即使進口增加或價格波動，也難以再透過加徵關稅保護市場，如此的影響遠大於單純降稅。

近期馬鈴薯爭議，也反映非關稅措施鬆動的影響。過去台灣透過檢疫與技術標準建立防線，但在此次協議下，大幅放寬相關規範，美國馬鈴薯更容易進入市場，甚至涉及高度敏感的發芽馬鈴薯問題。所謂「程序簡化」，本質上是降低標準，將風險轉由消費者承擔。

更關鍵的是，這類制度性讓步具有高度不可逆性。關稅未來仍可調整，但一旦放棄特別防衛措施或鬆綁檢疫制度，未來政策回復空間將大幅受限。這些看似細微的技術安排，實際上是在壓縮政策主權。

除了市場開放外，台灣亦承諾增加848億美元採購，並將國防支出提高至GDP 3%以上，同時全面與美國出口管制政策接軌。這類牽動國安與產業主權的承諾，在美國與其他國家的協議中並不常見，顯示台灣所承擔的，早已超出一般經貿談判範疇。

「台美投資備忘錄」更凸顯此種不對稱結構。美方將台灣新增投資及政府授信保證各2,500億美元視為「預付款」，其目的在於將最先進半導體產能移往美國，強化供應鏈主導權。

值得注意的是，最近在川習會後，川普仍公開表示「台灣偷走美國半導體產業」，顯示美國對台灣半導體的核心態度並未改變，仍希望透過政策與投資安排，加速高階產能與技術回流美國。相較其他國家大多投資一般產業，台灣卻將最具戰略價值的「家底」產業外移，背後風險與長期代價不容忽視。

政府應全面再檢視此次談判衍生的問題，作為未來改進參考。從強化受衝擊產業支持、補強農產品開放下的食安防線，到正視高科技產業外移帶來的人才流失風險，以及因應下一波台美談判的沙盤推演，政府都應及早準備，以確保產業競爭力與經濟安全。

社論 關稅 台美

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