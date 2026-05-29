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聯合報黑白集／火箭當飛彈還沒玩夠？

聯合報／ 黑白集

大陸神舟廿三號太空船在甘肅酒泉發射，國民黨連勝武率學生團到場見證。民進黨團幹事長莊瑞雄怒責這簡直瘋了，質疑這代表大陸對台更具威脅，怎還能在一旁歡呼？國民黨發言人尹乃菁則反譏這是恐共症。

國台辦不管藍綠口水，發言人陳斌華拉高調門說：星河浩蕩，逐夢蒼穹；期待兩岸同胞一同探索浩瀚宇宙。

連勝武只是第一個率團去看發射的，開參訪酒泉發射場先河的卻是前總統馬英九，時間就在去年六月。當時他發出「中華民族真是了不起」的浩嘆，馬上被批是替對岸侵犯台灣背書。

綠營這種馮京當馬涼，將火箭飛彈的把戲，可玩得溜了。前年一月總統大選投票前四天，大陸以運載火箭發射「愛因斯坦探針」科研衛星，國防部竟向全民發送國家級警報，簡訊中的英譯還刻意將火箭譯成Missile（飛彈），引發恐慌。但這一黑色伎倆，頓成國際笑譚。

火箭固然與飛彈技術相通，卻不能混為一談。要不美國穩居火箭發射第一大國，火箭整天在頭頂上飛過，難道全球都要擔心美國將入侵各國？就猶如和平使用核能與製造核武器，技術理論相近，卻有天壤之別。

陳斌華暗示有朝台灣太空人也可乘其火箭送上太空，畢竟扯得太遠；但台灣人到酒泉去感受火箭烈燄的澎湃，民進黨就別揣著明白裝糊塗，在那吹鬍瞪眼了。

社論 黑白集 神舟 火箭 飛彈 莊瑞雄 民進黨團

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