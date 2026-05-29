聯合報社論／聽話的大法官與奉命的代理檢察總長

賴清德總統指派遭國會封殺的最高檢察署主任檢察官徐錫祥代理檢察總長，徐錫祥直言自己是「奉命」代理。一個棄守憲政與法治國原則，為了官位而「奉命」的檢察龍頭，會不會奉命起訴或奉命吃案？看看憲法法庭「五人大法官」如何持續違法判決；奉命行事的檢察總長與聽話的大法官，是賴總統在中華民國司法史上留下最羞辱司法界的紀錄。

徐錫祥以最高檢察署非常上訴的機制不能停，自己只是奉命來代理這個職務，解釋其罔顧賴總統違憲作為、接受代理總長的緣由。但如果只是為了非常上訴，難道不能由最高檢察署其他更具經驗的主任檢察官、檢察官，甚至由更具威望的二審檢察長來代理總長職務嗎？為何非徐錫祥不可？徐錫祥用這個理由作為「奉命」的辯辭，卻難掩飾從總統到他都不尊重國會同意權的傲慢。

廿年前法務部曾舉辦檢察世紀文物展，展出民國四十七年一份「奉令不上訴」的公文。這是當年國民黨籍縣長涉嫌貪汙案一審被判無罪，檢察官要上訴，卻遭長官施壓，指「上面」對這案件有意見，並挑明是當時司法行政部長的意思，更在卷證上批示「奉令不上訴」的知名案例。半世紀後，法務部將該案卷公諸於世，除彰顯堅守正義、勇於抵抗不當干預壓力的檢察官，也是反省過去檢察體系遭當權者掌控，無法獨立、公正辦案的不堪歷史。

沒想到近七十年後，歷經一波又一波的司法、檢察改革，如今竟還有檢察官把「奉命」視為理所當然；難怪有出身檢察體系者直言，這是對整個檢察體系的羞辱。當外界看到的檢察龍頭，竟是聽從命令辦事，而不是依法行使職權，如何讓人不質疑，今日奉命代理檢察總長，明日可能奉命起訴或奉命吃案！

除了奉命代理的檢察總長外，兩波大法官被提名人遭立院否決後，也遲遲不補提名；「五人大法官」則在缺乏足夠大法官合法評議下做違法判決，不僅合法性遭到挑戰，更成為賴總統不履行提名義務的靠山。總統府秘書長潘孟安就在立法院理歪氣壯說，賴總統兩次提名的十四位法界菁英被否決，還要再送嗎？以「五人大法官」持續做出爭議判決，加上潘孟安答詢內容，外界很容易猜測，賴清德似已無意補提名大法官，只因現成聽話的大法官很夠用。

台灣法學界與司法實務界何止賴總統提名的十四人足堪出任大法官？何況這十四人中，不乏連綠營立委都不滿意的人選，甚至有政治圈的變色龍、或意識形態勝於司法專業等不適任者。更大的問題是，賴總統的提名思維、決策小圈圈，加上他把大法官視為執政者工具，無視國會立法與監督，屢屢發言指導釋憲，利用大法官否決他不願接受的法案；他又採取對撞姿態，不願與在野黨溝通，從遴選到提名過程中，無法海納百川、廣徵不同政黨意見，都是造成憲法法庭功能幾近癱瘓的關鍵。

從國會審查中選會委員的情況，可以看到只要能爭取多數民意肯定的人選，自然能獲得國會同意。但賴總統只想要聽話大法官、把執政黨意見當憲法的法學「菁英」，自然挑不出具有憲政意識、足以擔當憲法守護者的大法官人選。

賴總統就職兩周年談話向國人承諾，他必定遵守憲法。但他無視憲法與法令規定，架空國會同意權，且不在法定時間內補提名檢察總長與大法官，可說是違憲亂政的作為。一個把奉命掛口頭的代理檢察總長，五個唯執政黨旨意是從的大法官，司法如何讓人信賴？這樣的執政者，與獨裁威權何異？