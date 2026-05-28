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聯合報黑白集／沈伯洋在教，卓榮泰沒聽

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/沈伯洋' rel='沈伯洋' data-rel='/2/220120' class='tag'><strong>沈伯洋</strong></a>稱，「黃仁勳講的是Energy（<a href='/search/tagging/2/能源' rel='能源' data-rel='/2/240848' class='tag'><strong>能源</strong></a>）、不是Electricity（<a href='/search/tagging/2/電力' rel='電力' data-rel='/2/241684' class='tag'><strong>電力</strong></a>）」。 圖／聯合報系資料照片
沈伯洋稱，「黃仁勳講的是Energy（能源）、不是Electricity（電力）」。 圖／聯合報系資料照片

台北市長選舉，大家知道賴清德總統為什麼執意提名沈伯洋了吧？

輝達執行長黃仁勳表示，「台灣需要更多能源，沒能源就沒經濟成長」；這幾年業者有過無數類似建議，大家都知道他講的什麼。但沈伯洋強解，「黃仁勳講的是Energy（能源）、不是Electricity（電力）」；硬是把黃仁勳的能源建言，拗成蓋變電所被台北市政府拖延一年。

輝達落腳台北市，是台北市長蔣萬安重要政績，連台北市前副市長李四川也帶著這項戰績挑戰新北市。因此，蔣萬安認真反駁，「沒有Energy，怎會有穩定的Electricity？」但不論是能源或電力，問題都在中央。

黃仁勳講的能源問題，是所有業者共同的擔心，連美國都不時指點施壓，最後迫使賴清德踢翻非核神主牌，重啟核二核三廠。反而沈伯洋很輕鬆，隨便丟一句話，就把未來輝達沒電用的責任，丟到蔣萬安頭上。

沈伯洋把台北市當黑熊大學院，為市民上了一堂黑熊國英文課。但第一個學生應該是行政院長卓榮泰

對於黃仁勳的能源疑慮，卓榮泰努力澄清，強調二○三二年以前用電需求沒有不足現象，而且傳統核電廠已進入實質審查，目前多方面進行；台灣會提供乾淨且穩定無虞的電力供應。

卓同學，「不是喔，不是這樣子」；黑熊老師在講，你沒在聽！人家黃仁勳講的是Energy，你為什麼一直在講Electricity！

社論 黑白集 沈伯洋 卓榮泰 電力 賴清德 能源

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