聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報社論／史哲與陳世凱：交通專業變酬庸擺拍的災難

聯合報／ 社論

<a href='/search/tagging/2/高鐵' rel='高鐵' data-rel='/2/103561' class='tag'><strong>高鐵</strong></a>最近因號誌故障釀成嚴重延誤，但董事長<a href='/search/tagging/2/史哲' rel='史哲' data-rel='/2/190540' class='tag'><strong>史哲</strong></a>卻神隱。圖為史哲拍攝影片分享新車亮點。 圖／高鐵提供
高鐵最近因號誌故障釀成嚴重延誤，但董事長史哲卻神隱。圖為史哲拍攝影片分享新車亮點。 圖／高鐵提供

被譽為國內交通運輸資優生的高鐵，最近因號誌故障釀成近年最嚴重的延誤，但先前為新車頻繁亮相的董事長史哲卻神隱，遭到抨擊。交通部長陳世凱的爭議亦不遑多讓，上任以來表現平平，卻熱中「露臉」，日前缺席立院質詢，卻被發現去淡江大橋擺拍；而中華郵政花費兩百億打造的智慧物流園區亂象，更延燒已近兩個月。從史哲到陳世凱，皆一再凸顯賴政府用人只重關係不看能力的結果，已成全民災難。

高鐵長年以準點率及穩定性建立國內軌道運輸的標竿形象，這次事件卻讓高鐵的優質形象出現裂縫，不僅影響多達廿多萬人，諷刺的是，連陳世凱與立委也受困車上，還導致立院議程被迫延後。更被質疑的是，高鐵凌晨四時許便已偵測到號誌異常，卻直到上午八時才被動調整班表，旅客卡在路上卻未收到警示簡訊，退費同樣一團亂。

最可議的是，面對如此重大事故，史哲卻徹底神隱。然而，過去幾周，史哲頻繁拍攝高鐵新車「開箱」影片在社群平台強力宣傳，做足個人秀。但遇上高鐵重大事故，史哲卻不見蹤影，不論是危機或是公關處理，都不及格。而事發當下，陳世凱一席暗指對岸所為的「不排除攻擊」說更是提油救火，用來掩飾危機處理不當的遮羞布。

去年六月賴政府將具豐富交通實務經驗的高鐵董座鄭光遠調任台鐵，改由過去多在文化領域任職的史哲掌管高鐵。高鐵是高技術門檻的軌道運輸業，如此突兀的人事安排引發強烈批評。陳世凱當時為其辯護稱，史哲任高雄市副市長期間，曾督導交通局長達五年，並參與高雄輕軌與捷運建設，具備交通規畫與執行經驗，並非酬庸。

陳世凱說詞極為牽強；更諷刺的是，他出任交長的爭議更不下於史哲。交通部職掌業務龐雜、包山包海，掌舵者確實不必然需是交通專業出身，關鍵在歷練及能力。陳世凱過去只擔任過市議員、行政院發言人，從政歷練中毫無營運、工程、交通相關領域，出線的原因僅因他是賴系人馬，難怪引發外界譁然。

果然，陳世凱上任後未有亮眼表現，倒是勤於在各種宣導影片亮相。月初淡江大橋通車前夕，面對機車族安全疑慮，藍委洪孟楷要求進行壓力測試與完善安全檢核，陳世凱倨傲反問「是要延誤通車嗎？」通車當天正值立法院總質詢，陳世凱向立院請假，卻被發現原來是為親自駕駛吉普車駛上淡江大橋擺拍；而同日舉辦的祈福活動，交通部更刻意排除出資高達三分之一的新北市政府官員、民代，顯見陳世凱的「政治腦」與氣度。

通車後，交通網紅陸續質疑機車道寬度、螺帽可徒手拆下、護欄設計不當等，還遭公路局點名批判造謠、威脅法辦，形同與機車網紅開戰。公路局是三級業務單位，過去從未出現如此「鷹派」作風，顯然在陳世凱的領導下，交通單位也成了戰狼，卻無益於交通業務的推展。

近來交通部轄下出包的不僅高鐵，中華郵政的Ａ７智慧物流園區，原本主打高科技、自動化與智慧分揀，其中「北台灣郵件作業中心」四月初啟用以來，設備與流程問題頻傳，原本二至三天能送達的信件，竟延誤超過一周，成了「包裹地獄」，還得從各地郵局調派人員支援Ａ７園區。號稱能減少人力負擔的智慧設備，反而變成需要大量人工協助的「半自動化怪物」。物流之亂延燒近兩個月，陳世凱除了視察拍影片，同樣束手無策。

從史哲到陳世凱，賴政府只看關係用人的結果，已讓交通部成了亂象的代名詞。

社論 高鐵 史哲 陳世凱 交通部長

延伸閱讀

高鐵嚴重誤點 在野要陳世凱、史哲負政治責任

高鐵出包釀近年最嚴重誤點 史哲回應了：保留設備提交第三方調查

淡江大橋通車巧撞交長生日！楊智伃酸：像替陳世凱辦生日趴

淡江大橋通車配合陳世凱生日？公路局澄清「真不知是哪天」 揭日期安排去年就敲定

相關新聞

聯合報社論／馬英九忘詞的「親痛仇快」，正在成為事實

馬英九基金會風波愈演愈烈。前總統馬英九夫人周美青和馬大姊馬以南發聲明直指馬的醫療需求及照顧問題，馬英九旋發聲明反駁；三人調查小組聲明無法證明基金會前執行長蕭旭岑和王光慈確有違反財政紀律情事，馬辦也立予反擊，舉行記者會公開事證，並將循訴訟追究責任。隨後雙方繼續交鋒且益形激烈，事態發展螺旋升高，豈是「親痛仇快」所能形容！

聯合報黑白集／願談統一的台獨

川習會達成共管台獨共識，向來倚美的台獨社團出現疑美雜音。深綠背景的喜樂島聯盟發布公開信給中共總書記習近平，表示願在「台人治台、高度自治」的明確承諾下，考慮成為中華人民共和國的一部分。

經濟日報社論／吸引科技移民 緩解人口危機

在AI及供應鏈族群帶動下，美台日韓的股市迭創新高；台積電及AI供應鏈，也為台灣創造連續30個月的出口新高，占出口總額八成。台灣的AI供應鏈扮演世界中樞角色，從上游的晶片製造到下游伺服器組裝，各個關鍵環節的全球市占率都在八成以上。台灣AI硬體產業鏈完備，這樣的群聚效應，具有全球獨特性，對科技移民有磁吸效用。

聯合報黑白集／沈伯洋在教，卓榮泰沒聽

台北市長選舉，大家知道賴清德總統為什麼執意提名沈伯洋了吧？

聯合報社論／史哲與陳世凱：交通專業變酬庸擺拍的災難

被譽為國內交通運輸資優生的高鐵，最近因號誌故障釀成近年最嚴重的延誤，但先前為新車頻繁亮相的董事長史哲卻神隱，遭到抨擊。交通部長陳世凱的爭議亦不遑多讓，上任以來表現平平，卻熱中「露臉」，日前缺席立院質詢，卻被發現去淡江大橋擺拍；而中華郵政花費兩百億打造的智慧物流園區亂象，更延燒已近兩個月。從史哲到陳世凱，皆一再凸顯賴政府用人只重關係不看能力的結果，已成全民災難。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。