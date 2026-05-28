聯合報社論／史哲與陳世凱：交通專業變酬庸擺拍的災難

高鐵最近因號誌故障釀成嚴重延誤，但董事長史哲卻神隱。圖為史哲拍攝影片分享新車亮點。 圖／高鐵提供

被譽為國內交通運輸資優生的高鐵，最近因號誌故障釀成近年最嚴重的延誤，但先前為新車頻繁亮相的董事長史哲卻神隱，遭到抨擊。交通部長陳世凱的爭議亦不遑多讓，上任以來表現平平，卻熱中「露臉」，日前缺席立院質詢，卻被發現去淡江大橋擺拍；而中華郵政花費兩百億打造的智慧物流園區亂象，更延燒已近兩個月。從史哲到陳世凱，皆一再凸顯賴政府用人只重關係不看能力的結果，已成全民災難。

高鐵長年以準點率及穩定性建立國內軌道運輸的標竿形象，這次事件卻讓高鐵的優質形象出現裂縫，不僅影響多達廿多萬人，諷刺的是，連陳世凱與立委也受困車上，還導致立院議程被迫延後。更被質疑的是，高鐵凌晨四時許便已偵測到號誌異常，卻直到上午八時才被動調整班表，旅客卡在路上卻未收到警示簡訊，退費同樣一團亂。

最可議的是，面對如此重大事故，史哲卻徹底神隱。然而，過去幾周，史哲頻繁拍攝高鐵新車「開箱」影片在社群平台強力宣傳，做足個人秀。但遇上高鐵重大事故，史哲卻不見蹤影，不論是危機或是公關處理，都不及格。而事發當下，陳世凱一席暗指對岸所為的「不排除攻擊」說更是提油救火，用來掩飾危機處理不當的遮羞布。

去年六月賴政府將具豐富交通實務經驗的高鐵董座鄭光遠調任台鐵，改由過去多在文化領域任職的史哲掌管高鐵。高鐵是高技術門檻的軌道運輸業，如此突兀的人事安排引發強烈批評。陳世凱當時為其辯護稱，史哲任高雄市副市長期間，曾督導交通局長達五年，並參與高雄輕軌與捷運建設，具備交通規畫與執行經驗，並非酬庸。

陳世凱說詞極為牽強；更諷刺的是，他出任交長的爭議更不下於史哲。交通部職掌業務龐雜、包山包海，掌舵者確實不必然需是交通專業出身，關鍵在歷練及能力。陳世凱過去只擔任過市議員、行政院發言人，從政歷練中毫無營運、工程、交通相關領域，出線的原因僅因他是賴系人馬，難怪引發外界譁然。

果然，陳世凱上任後未有亮眼表現，倒是勤於在各種宣導影片亮相。月初淡江大橋通車前夕，面對機車族安全疑慮，藍委洪孟楷要求進行壓力測試與完善安全檢核，陳世凱倨傲反問「是要延誤通車嗎？」通車當天正值立法院總質詢，陳世凱向立院請假，卻被發現原來是為親自駕駛吉普車駛上淡江大橋擺拍；而同日舉辦的祈福活動，交通部更刻意排除出資高達三分之一的新北市政府官員、民代，顯見陳世凱的「政治腦」與氣度。

通車後，交通網紅陸續質疑機車道寬度、螺帽可徒手拆下、護欄設計不當等，還遭公路局點名批判造謠、威脅法辦，形同與機車網紅開戰。公路局是三級業務單位，過去從未出現如此「鷹派」作風，顯然在陳世凱的領導下，交通單位也成了戰狼，卻無益於交通業務的推展。

近來交通部轄下出包的不僅高鐵，中華郵政的Ａ７智慧物流園區，原本主打高科技、自動化與智慧分揀，其中「北台灣郵件作業中心」四月初啟用以來，設備與流程問題頻傳，原本二至三天能送達的信件，竟延誤超過一周，成了「包裹地獄」，還得從各地郵局調派人員支援Ａ７園區。號稱能減少人力負擔的智慧設備，反而變成需要大量人工協助的「半自動化怪物」。物流之亂延燒近兩個月，陳世凱除了視察拍影片，同樣束手無策。

從史哲到陳世凱，賴政府只看關係用人的結果，已讓交通部成了亂象的代名詞。