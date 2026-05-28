經濟日報社論／租金補貼導致房租上漲 不利受薪族

租金補貼導致房租上漲，不利受薪族。圖／聯合報系資料照片

內政部國土署近日表示，自2022年推動「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」以來，已補助83萬戶租屋族。雖然近期租屋市場租金上漲，但國土署認為，此與原物料價格上揚及整體物價指數波動有關，而非該政策所造成。不過，近來租金上漲幅度超過原物料價格及消費者物價漲幅，故該政策是造成租金上漲的重要因素。此外，該政策也影響房價、所得稅稽徵效率及所得重分配狀況。

此政策於2022年7月開始實施，合乎無自有自住房之個人或家庭，且戶內每人平均所得在最低生活費金額三倍以下者，每月可獲得2,000元至8,000元補助。此外，對未達40歲單身青年、結婚二年內、育有未成年子女，及經濟或社會弱勢家庭，另加碼補貼二成至八成。截至2025年9月底，一半以上受補貼家戶，租金負擔因而減少超過42%。

這項政策卻導致市場租金上漲率顯著增加。根據台北市公布的每坪租金資料，在實施該政策之前的2019年至2021年間，每年租金上漲率分別為0.4%、0.9%及2.4%，但在實施之後的2023年至2025年間，每年租金上漲率分別為5.6%、3.3%及5.3%。雖然內政部認為原物料上漲及整體物價上漲可充分解釋近三年市場租金上漲情況，但實際上並非如此；在2023年至2025年間，營建工程材料類物價指數每年分別上漲1.1%、0.9%及-0.1%，而消費者物價指數每年分別上漲2.5%、2.2%及1.7%，兩者漲幅皆不如市場租金漲幅。

因此，租金補貼政策是導致市場租金上漲的重要因素。這是因租金補貼會造成無殼蝸牛繼續承租現住房或改租較大坪數房，從而導致市場租金上漲。另一方面，租金上漲金額必定少於補貼金額，故租金補貼政策的利益由房東及房客共享。

租金補貼政策對房價、所得稅稽徵效率，及所得重分配皆造成影響。首先，就短期而言，租金補貼政策降低無殼蝸牛購屋誘因，故造成房價下跌。另一方面，租金補貼政策降低房東出售非自住房誘因，故造成房價上漲。由於此兩項影響互相抵銷，故對房價影響方向不確定。就長期而言，接受租金補貼的無殼蝸牛可累積更多資金以買房，但由於目前國內房價約為每年房屋租金的60倍，故此政策對其買房的激勵效果有限。

其次，根據財政部賦稅署的統計，在實施租金補貼政策前，短報租賃所得情況極為嚴重；就2019年至2021年度綜所稅結算申報案件推估，僅37%房東誠實申報住宅租賃所得。不過，在實施該政策後，國稅局可掌握房東租賃所得資料，導致房東不敢逃漏稅。而從2025年5月報稅季起，政府實施的下列新措施，預期將進一步遏阻房東逃漏稅：房租支出從「列舉扣除額」改為「特別扣除額」，且每戶享有額度由12萬元提高至18萬元。

最後，租金補貼是一個劫中產以濟貧、富階級的政策。參與此政策的房客為所得較低的族群，其享有租金補貼金額扣除租金上漲的利益，以及申報特別扣除額的好處。受此政策影響的房東所得則較高，而其享有的利益為租金上漲金額扣除因租賃所得曝光導致增繳所得稅的金額。未參與此政策者為僅擁有一間自住房，且所得多來自薪資的中產階級。由於薪資所得無法逃漏，故此族群所繳納的所得稅，成為實施租金補貼政策的重要財源。

面對此種政策外溢效應與不公現象，政府顯然不能只靠「發錢」交差。要根本解決租屋市場失衡，主管機關應將施政重心轉向「實質供給」。除了加速興辦社會住宅、落實租屋市場資訊全面透明化之外，更應建立合理的租金管制與配套租稅優惠，引導多屋族釋出空屋，方能真正保障受薪階級的權益。

總之，租金補貼政策並非如政府所宣稱，既未造成市場租金上漲，也僅使所得偏低的無殼蝸牛獲利。此政策導致劫中產以濟貧、富階級的結果，更值得政府正視。