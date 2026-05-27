經濟日報社論／吸引科技移民 緩解人口危機

吸引科技移民，緩解人口危機。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

在AI及供應鏈族群帶動下，美台日韓的股市迭創新高；台積電及AI供應鏈，也為台灣創造連續30個月的出口新高，占出口總額八成。台灣的AI供應鏈扮演世界中樞角色，從上游的晶片製造到下游伺服器組裝，各個關鍵環節的全球市占率都在八成以上。台灣AI硬體產業鏈完備，這樣的群聚效應，具有全球獨特性，對科技移民有磁吸效用。

台灣今年施行「外國專業人才延攬及雇用法」（簡稱外專法），針對科技、半導體，及AI人才有具體的吸納辦法。這次的修法，從工作權向居留權傾斜，對科技人才的引入，降低門檻，特別是就業金卡，針對科技業高階人才，只要在相關領域有八年以上經驗，即可申請，通過者薪資收入享有租稅優惠。

還有全球菁英條款，年薪台幣600萬元以上，居留一年即可申請永居權，已有50餘位國際頂尖專家遞件，這類人才都集中在AI晶片設計和量子計算的領域。

就吸引科技移民來說，外專法和其他先進國家同法評比，後發而勉強夠用；但要紓解台灣人口負成長危機，還要有配套融入加強。我們要正視台灣人口在快速減少中，所以要把外專法當作人口政策經營，而不是勞動力的延伸。

科技移民含金量高，各國競相爭取，主要集中在北美、西歐，還有亞太地區的先進經濟體。 這些國家大部分有少子化情況，也知道AI發展方興未艾，對國力及民生會有重大影響，所以積極爭取科技人才。台灣的外專法應可再加強：

一、建立快速的永久居留通道。澳洲對科技人才給予入境即永居的簽證；加拿大對科技業者，兩周就發工作簽證；澳加兩國，每年各可爭取10萬名科技工作者。日本也有極速搶人行動，年薪台幣400萬元，住居一年就可辦永居，每年爭取科技移民2萬人。台灣的就業金卡，須三年才能申請永居，可縮短轉換的時間、流程，以積極方式吸納科技人才，讓人才感受到台灣的誠意。

二、不是一人移民，而是全家落戶。協助找合適住家，與辦公室距離一小時之內，新加坡做得最到位，所以科技移民大量湧入；協助配偶找工作；在科學園區周邊增設雙語學校；廣建國際人才友善社區，提供便利生活圈。

三、我們是科技移民的後發國家，稅務優惠須加碼。結合既有的文化包容性強、健保、退休金提撥、治安良好，與生活成本低、生活機能完整，會有大成效。

台灣從2020年開始，人口出生數少於死亡數，呈現負成長。近年來情況愈發嚴重，去年出生人口創新低，人口負成長破10萬人。台灣人口的崩墜速度，全球最快。國發會說，2049年前，台灣人口會跌破2,000萬。人口嚴重負成長，不是社會問題，已經是國安問題。

台積電及供應鏈大舉赴美設廠，帶走大量科技菁英；新設的科技公司；現有科技公司擴廠；加上台灣的科技工作者專業耐操，國際公司爭相挖角。而台灣每年培養的科技新兵數量有限，唯有透過具吸引力的科技移民政策，才能吸納美國大型科技公司裁掉的人才，也接收更多中國大陸內捲效應排擠的科技英才。

台灣的AI供應鏈已蔚然成林，科技移民到來，可在工作中學習，學習中成長，且台灣的地緣戰略價值，更是進入亞洲市場的安全入口。

目前半導體學院模式在全球相當獨特，聚合了全世界最頂尖的專家，以產官學共治的方式，培養碩博生，圍繞半導體核心的專業領域，畢業後參與第一線工作。

因應AI時代趨勢，政府可因勢利導另成立AI創新學院，著重在演算法、大數據、AI應用、軟體開發、硬體精鍊等多領域，結合產學研互為運作。這兩大科技創新學院，會是台灣半導體、AI產業重要名片，也會是全球重要的產學重鎮，更會是吸引科技移民的招牌。