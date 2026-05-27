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聯合報黑白集／願談統一的台獨

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深綠背景的喜樂島聯盟發布公開信給中共總書記習近平，引發議論。圖／聯合報系資料照片
深綠背景的喜樂島聯盟發布公開信給中共總書記習近平，引發議論。圖／聯合報系資料照片

川習會達成共管台獨共識，向來倚美的台獨社團出現疑美雜音。深綠背景的喜樂島聯盟發布公開信給中共總書記習近平，表示願在「台人治台、高度自治」的明確承諾下，考慮成為中華人民共和國的一部分。

喜樂島聯盟由台獨大老在蔡政府時期成立，主張正名制憲。他們不滿民進黨違背初衷，打壓獨立公投，曾點名蔡賴二人「別再騙了」。這封致習近平公開信，形同表態願有條件和中共談判「台灣方案」，此舉讓綠營炸鍋，側翼怒轟「老台獨退出舞台」，還諷刺「乾脆和統促黨強強聯手」。

相比賴總統討好美國，聲稱「沒有台獨問題」；喜樂島堅持台灣主權未定，中國應和美國談判主權歷史問題，不要武力對付台人，除願和北京有條件統一談判，還要美國負起占領國之責任義務。顯然，台獨百百款，也不是全然都拒絕談統一。諷刺的是，金權在握的「務實台獨工作者」，反而比在野台獨更不敢對中共開條件。

國民黨主張和平反獨，府院黨痛批是配合中共統戰，給國際錯誤形象。不知賴總統如何處理喜樂島這批台獨老前輩。畢竟獨派願和大陸有條件談判統一，在國際間也有見微知著的意義。

喜樂島聯盟所提談判條件，大陸接受的可能性有限。不過，也正好藉著這群「願談統一的台獨」，一窺大國的格局。

社論 台獨 統一

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